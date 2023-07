El beneficio a los asociados es la principal premisa

Desde la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia y la región trabajan para lograr más beneficios para los asociados. Entienden que el turismo es una gran oportunidad para el desarrollo y la transformación de las ciudades. La entidad contempla a las ciudades de Villaguay, San Salvador, Federal, Federación, Chajarí, Santa Ana y Concordia con más de 95 asociados entre restaurantes, hoteles, cabañas bungalows y apart hoteles.

“Consideramos que la región de salto grande tiene una importancia dentro del corredor del río Uruguay turísticamente y estamos trabajando para que cada vez funcione mejor y estén dadas las condiciones para que el turista venga a las ciudades”, manifestó y agregó: “Nuestro trabajo más allá de Concordia que es donde está la sede de todos estos establecimientos, trabajamos con sector público de los distintos departamentos”.

Brandt también hizo un balance de la recuperación de la actividad tras la pandemia. “La recuperación relativamente fue rápida en algunas ciudades que por ahí tenían los destinos turísticos un poco más desarrollados y mejor armados. Creo que Federación fue de las ciudades que más se recuperó, la misma población considera al turismo como una parte importante de la economía. Concordia al ser una ciudad un poco más grande, con distintas economías todavía le está costando tener al turismo como un sector importante para el desarrollo de la ciudad”, dijo.

“La gastronomía fue la que más rápido se recuperó. La hotelería por ahí cerró literalmente y sufrió un poquito más inclusive, aún mantenemos algunos hoteles cerrados. A Concordia todavía le cuesta recuperarse un poco de esa situación en lo que respecta a recursos turísticos, es la segunda ciudad de la provincia y la primera en la costa del Uruguay lo que determina que el turista tenga muchas atracciones al momento de elegirnos”, detalló.

El dirigente también valoró la intervención del turismo extranjero en función de la diferencia cambiaria con el vecino país, Uruguay. “Se está beneficiando mucho lo que es gastronomía, hotelería. Creo que principalmente la gastronomía producto de la diferencia cambiaria le está haciendo un beneficio al sector. El perfil del uruguayo es de una persona más conservadora, hoy las condiciones están y eso hace atractivo a la región”, expresó.

En relación al trabajo que se tiene mancomunado con el Ente Mixto Concordiense de Turismo (Emcontur), Brandt relató: “Nosotros con el Emcontur trabajamos desde el primer día. Nosotros no entendemos otra forma de trabajar que no sea junto del público y del privado. A veces hay diferencias, porque el privado exige, es crítico y eso muchas veces no es bien recibido. Básicamente en la economía de un hotel, depende del turismo el 100%, siempre estamos tratando que la gente venga a hospedarse Concordia que venga desde otros puntos del país, por eso hacemos tanta fuerza para que seamos considerados al momento de participar de mesas de trabajos.

Y destacó: “En Concordia con los recursos turísticos que tenemos podemos estar mejor. Nosotros decimos somos críticos, pero también aportamos ideas para avanzar hacia una ciudad más turística”. En cuanto al rol de la entidad y sus asociados describió: “Siempre estamos abiertos a que nuevos establecimientos hoteleros y gastronómicos que no esté asociados, invitarlos a participar con nosotros, que se acerquen. Invitamos a los establecimientos, ya sea de nuestra región o de otras ciudades que se acerquen a sus asociaciones de hotelera o gastronómicas”.

Por otra parte, hizo hincapié en la renovada propuesta para el portal reservar on line que relanzó Fehgra y se denomina Reservar Alojamiento. “Es un portal muy parecido o similar a lo que es Booking, una manera de reservar. Los establecimientos no tienen ningún costo, ningún tipo de comisión como lo tiene Booking. Maneja una comisión por cualquier transacción y reserva de aproximadamente el 20%, en cambio la nuestra no va a tener comisión, es totalmente gratuita y las condiciones para reservar las ponen los establecimientos y es uno de los atractivos. Es un beneficio que brinda Fehgra (Federación Empresaria, Hotelera, Gastronómica de la República Argentina) a todos sus asociados”, indicó.

Al mismo tiempo, el referente del sector invitó a visitar las ofertas turísticas para estas vacaciones de invierno. “Desde la región de Salto Grande invitamos a los turistas de la provincia a que nos visiten y conozcan la oferta que hoy tenemos, con una fuerte apuesta en los complejos termales y disfrutar de esta región”, dijo.

Por último, Brandt resaltó la gestión que se logró con la reducción del impuesto inmobiliario entre el 30% y el 50% para los hoteles entrerrianos. “Fue una reunión con el gobernador Bordet, un de las inquietudes del sector era precisamente bajar la presión fiscal a los hoteles, que venían recuperándose. En ese encuentro, el gobernador se comprometió a impulsar dicha ley”, señaló. “Estas acciones son el resultado del trabajo conjunto entre el sector público y el privado, ponderando que estas relaciones afianzan al sector turístico”, cerró.