El Aeromodelismo se reúne este fin de semana en Sauce Montrull

Desde la organización del Aeromodelismo paranaense

El integrante de la Comisión Directiva del Aeroclub de Paraná, Sergio Pugliese, habló con la 88.7 Radio La Red y dijo: “En el Aeroclub se lleva a cabo este encuentro de aeromodelistas sí si Dios quiere el de este fin de semana vamos a estar realizando un encuentro nacional e internacional de aeromodelismo donde vamos a estar practicando nuestra actividad radiocontrolada de aviones y helicópteros para toda la gente que quiera venir a vernos y van a tener un estacionamiento en el autódromo que va a tener un costo de 4 mil pesos que está coordinado por Bomberos Voluntarios de Sauce Montrull”.

Luego añadió: “También vamos a tener un bono a contribución solamente como una módica entrada donde vamos a estar ayudando a los chicos de los bomberos que nos van a estar haciendo la logística del estacionamiento que se va a realizar desde el predio del autódromo sea de la calle de acceso del autódromo del Club de Volantes Entrerrianos ahí va a estar la entrada principal donde ellos van a organizar el estacionamiento”.

Pugliese completó: “Todo arranca a las 10 del sábado (por hoy) y el domingo (por mañana) y termina a las 18.30. Para el evento está totalmente organizado todo y es para que los chicos de Scout de la iglesia Santo Domingo Sabio se pongan las pilas en el buen sentido y nos den cosas ricas para comer y acompañar con el mate y al mediodía con choripanes y hamburguesas como para todos; y la idea es pasar un día espectacular. La idea es que se acerquen las familias al lugar”.

“En esta una iniciativa a la cual se va a hacer un sorteo hasta la gente que entre a las hasta las 13. Será un sorteo donde vamos a brindar la posibilidad de coordinar para otro fin de semana a convenir una especie de doble comando para que la gente pueda tener en sus manos un aeromodelo radiocontrolado y experimentar de lo que es el vuelo en el aeroclub y un avión de los que nosotros tenemos preparados. Esto va a ser este sorteo a partir de las 13; claro la idea es no todas las personas que entren hasta las 13 se le va a entregar un número y van a participar de ese sorteo los vuelos van a convenir cualquier fin de semana que esos ganadores tengan libre de acercarse al Aeroclub y les vamos a proveer un avión con un radiocontrol y un instructor que los va a guiar en el manejo para que puedan tener una experiencia distinta que no es muy común y nuestras aeronaves tienen distintas tamaños ya depende del equipamiento pero hay aviones pequeños de un metro más o menos de envergadura que la distancia entre punta de ala punta de ala y hay aviones de más de 3 metros 4 metros 5 metros también algunos es muy variable y lo van a poder ver el fin de semana la calidad de construcción que tienen artesanalmente los modelos va a haber desde aviones pequeños como te digo hasta jets de gran escala así que es algo que no se pueden perder”.

En cuanto a la pasión por estos modelos de aviones, Pugliese dijo: “La verdad que es una es una actividad que es más allá que un deporte porque y un hobby porque estamos en continuo contacto con lo que es la ciencia el que lo practica puede dar fe de que adquirimos muchos conocimientos carpintería de lo que es construcción y con lo que es radiocontrol tenemos acceso a electrónica química física todo lo que es aerodinámica de lo que aviación. La verdad que es una ciencia más que un deporte y que nos inspira a los que nos gusta volar nos llena el alma y bueno alguna hemos tenido la oportunidad de hacer hasta el curso de piloto de aviones grandes”.

“A las aeronaves las hacen los mismos aeromodelistas. Hoy en día es muy accesible obviamente por todo lo que es redes y la informática y los contactos y uno pues ya tiene contacto con gente de diferentes puntos y puede armar un avión. Hay otros que directamente compran los kits que ya vienen hay fábricas generalmente en Asia es que venden los kits en caja todos desarmados y bueno uno tiene también el desafío de armarlos ponerlo a punto y que vuelan y a mí me gusta volar y poner a punto así que lo mío no es tanto la construcción”.

“Se trata de un encuentro y no es una competencia es cada uno va y muestra lo que tiene. Es un encuentro más que nada de amigos donde se han hecho lazos con gente de todo el país y de Uruguay así que hay mucha gente que nos ha confirmado que va a venir el clima por suerte estamos viendo que va a acompañar ojalá gente de acá de Paraná también nos acompañe; y va a haber mucho vuelo de aviones helicópteros a radiocontrol cosas que no se ven frecuentemente y van a poder disfrutar lo que nos gusta hacer”, aseveró uno de los organizadores de la actividad del fin de semana.

“Quiero agradecer al Club de Volantes Entrerrianos por prestarnos el predio, A la gente de la comuna de Sauce Montrull, que la verdad que nos están acompañando mucho y principalmente al Aeroclub Ciudad de Paraná que nos acompaña con el espacio con con toda la organización y también les queremos avisar a la gente que el club durante los dos días van a estar haciendo unos vuelos de bautismo con los aviones grandes de la flota del aeroclub por si también quieren ver un poco Paraná desde el aire”, cerró.