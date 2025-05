Milei cargó contra un periodista entrerriano: "Me lloraba por 2 mil dólares de pauta"

Consejo del Salario: no hubo acuerdo y el Gobierno definirá por DNU

"Bloqueé el teléfono de Ceferino Reato porque me escribía de forma muy violenta, llorándome por 2.000 dólares de pauta. Se quejaba de que había que sacarle pauta a Forbes y dársela a él que tenía una revista del Grupo Perfil. Cuento esto para que sepan lo que son los periodistas, no los odiamos lo suficiente. Son extorsionadores", aseguró el mandatario, según el fragmento difundido por los twitteros libertarios.

Embed BOMBA“Voy a confesar que bloqueé al señor Celerino Reato que me escribía de manera muy violenta llorándome 2 mil dólares de pauta. NO ODIAMOS LO SUFICIENTE A LOS PERIODISTAS” pic.twitter.com/24xAOkrnyQ — SheIby (@TommyShelby_30) May 9, 2025

Otro supuesto hecho

Enseguida, también hizo referencia a un supuesto hecho protagonizado por un periodista -que no mencionó- y un empresario. "Me acuerdo que se le plantó a un empresario importante. Le tiró una carpeta y le pidió plata. El empresario le dijo que eso era mentira. Y el periodista le dijo que 'no importa porque yo tengo el poder y te puedo hacer mierda por televisión'", afirmó.

Finalmente, el mandatario hizo alusión a otra persona ligada al periodismo, a quien refirió como el "sheriff", que una vez se jactó de "sacar y poner presidentes". Ese comentario pareció estar dirigido al director ejecutivo del Grupo Clarín, Héctor Magneto, a quien en algún momento desde el kirchnerismo se le atribuyó esa frase.