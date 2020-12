vacuna rusa.jpg Vacuna rusa: no produce reacciones adversas en mayores de 60

La polémica en este punto se había generado luego de que trascendiera que la vacuna no está recomendada para esta población, es decir para el grupo de mayor riesgo. En rigor, más allá de lo dicho por Gamaleya, aún no hay documentos que den cuenta de si la vacuna es para mayores de 60 o no.

Por otro lado, el directivo afirmó que el Centro Gamaleya no recibió por ahora muestras de la nueva cepa del covid-19 detectada en el Reino Unido, aunque aseveró que la inoculación protege contra esa variante ya que afecta solo a un pequeño punto en la superficie de la proteína del virus.

El 11 de agosto pasado Rusia registró la primera vacuna contra la Covid-19 que se produce en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa.

La vacuna, que consta de dos componentes: el primero se basa en el adenovirus humano tipo 26, y el segundo, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5, se administra dos veces, en un intervalo de 21 días.

De acuerdo con los últimos datos de la tercera fase de ensayos clínicos, Sputnik V muestra una eficacia de más del 90%.

Certificación de ANMAT

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) publicó tras la visita a Rusia de sus técnicos un informe técnico que certifica la aprobación de la vacuna rusa en el país, en el cual destaca que la vacuna tiene una eficacia mayor de la que se esperaba y que su efectividad no varía según el rango etario.

En el informe, la Anmat indicó que recibió toda la información habilitante de la vacuna, que "muestra seguridad y una eficacia en un rango mayor al aceptable".

Las trescientas mil dosis de la vacuna Sputnik V llegaron este jueves a Ezeiza tomarán parte de la primera etapa con la que arranca el proceso de inoculación en todo el país.