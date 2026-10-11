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Javier Milei sobre la salud del Papa: "Toda la Argentina le desea una pronta recuperación"

El presidente Javier Milei le deseó al Papa León XIV “una pronta recuperación” debido a la operación que se realizará a menos de un mes de su visita al país.

11 de octubre 2026 · 17:37hs
Javier Milei le deseó al Papa León XIV “una pronta recuperación”. 

Javier Milei le deseó al Papa León XIV “una pronta recuperación”. 

El presidente Javier Milei pidió este domingo en nombre de la Argentina “una pronta y completa recuperación” del Papa León XIV conocerse que será operado en los próximos días para extirparle un nódulo localizado en uno de los pulmones, detectado en una fase muy inicial.

LEER MÁS: El papa León XIV anunció que será operado de un nódulo en un pulmón

El posteo de Javier Milei

Javier Milei indicó que el país se une “en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”.

Y agregó: “Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, escribió el mandatario nacional en su cuenta de X.

Asimismo, reveló: “Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”.

La operación del Sumo Pontífice se realizará cuando falta menos de un mes para su visita histórica a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.

Javier Milei Papa Argentina Recuperación
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