Indec: la inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula 22% en 2025

El Indec informó que la inflación de septiembre fue de 2,1, impulsada por el aumento en Vivienda y servicios. Restaurantes y hoteles, el rubro que menos subió.

14 de octubre 2025 · 16:43hs
Juan Ignacio Pereira/ UNO

El Indec informó que la infiación de septimbre fue de 2,1%. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la inflación de septiembre de 2025 fue del 2,1%. De todos modos aclaró que hubo rubros que superaron el 3%, como vivienda, agua, electricidad y combustibles, alquileres y educación, los servicios claves que consume la clase media, el sector más golpeado por las políticas aplicadas por la administración de Javier Milei desde diciembre de 2023.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un alza del 22% en los primeros nueve meses del año, y del 31,8% en el año.

LEER MÁS: La inflación de agosto fue del 1,9%, según el Indec

Sobre los datos del Indec

Según el informe oficial, la división que registró la mayor suba mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 3,1%, impulsada principalmente por los aumentos en las tarifas de servicios públicos.

En el otro extremo, el rubro de Restaurantes y hoteles fue el que mostró la menor variación, con un incremento de apenas el 1,1%, lo que podría indicar una retracción en el consumo en ese sector.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, excepto en la Patagonia, que fue Transporte.

En tanto que las dos divisiones que registraron las menores variaciones en septiembre de 2025 fueron Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).

A nivel de categorías, los precios Regulados (2,6%) lideraron el incremento, seguidos de Estacionales (2,2%) e IPC núcleo (1,9%).

