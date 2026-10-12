Frente a los rumores, Javier Milei ratificó a Luis Caputo.

El presidente Javier Milei ratificó a Luis Caputo como ministro de Economía. Además, dijo que tiene US$125.000 millones ante una corrida cambiaria.

El presidente Javier Milei ratificó este lunes la continuidad del ministro de Economía, Luis Caputo: “Es una pelotudez del tamaño de una casa. Yo tengo una relación simbiótica con Caputo”, afirmó el Presidente.

En esa línea, consideró “un disparate total” la salida de Caputo y el reemplazo por el economista Alberto Ades, con quien se reunió la semana pasada. “Nos entendemos de memoria, literalmente. Siempre tenemos la visión alineada”, insistió Milei.

El mandatario aseguró que esa versión proviene de personas que quieren “hacerle daño a la Patria” en momentos en que Caputo estaba teniendo una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

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Acerca del crecimiento de la economía, el Presidente desechó las teorías de que el país está estancado. “Hay personas a las que le va bien y otras a las que no les va tan bien y mucho depende de la zona en la que están”, señaló el jefe de Estado.

Milei afirmó que “aquellas provincias que adhirieron al RIGI están teniendo un desempeño enorme y cuanto toma las provincias que no adhirieron al RIGI como Buenos Aires, La Rioja o Formosa, les va mal”.

De esta forma, Milei aprovechó para cuestionar a los gobernadores peronistas que no adhirieron al RIGI. El primer mandatario volvió a poner el foco en las mediciones del Indec y señaló que no están tomando en cuenta los cambios estructurales por los que está pasando el país.

“La Argentina está teniendo cambios estructurales muy importante y los ponderadores desestacionalizados no los captan”, reiteró el Presidente, aunque no hizo alusión a posibles cambios en las mediciones del órgano estadístico.