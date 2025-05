Femicidio en Santa Cruz: mató a su novia, apuñaló a su madre cuando intentó defenderla y murió

Discusión y ataque

La víctima contó que su hijo, Nicolás Moyano, estaba discutiendo violentamente con su pareja, Antonella Aybar, de 23 años, y que cuando trató de interceder, él la apuñaló. En la escena se secuestró un cuchillo e inmediatamente se activó una búsqueda de los dos jóvenes.

Mientras la mujer era trasladada al hospital, con una herida a la altura de una axila, los agentes comenzaron los rastrillajes. En un primer momento se creyó que los jóvenes habían escapado en una motocicleta, pero esa versión fue descartada poco después. Recién cerca del mediodía del viernes, tras recibir una orden judicial, los efectivos ingresaron a la casa con la ayuda de un cerrajero. Allí encontraron sin vida a Moyano y a Antonella. También hallaron la moto en el lugar.

Por ahora, la principal hipótesis apunta a un femicidio seguido de suicidio, aunque las causas del hecho todavía no fueron confirmadas oficialmente. El caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción N°2 de Caleta Olivia. Hacia la noche de este sábado todavía se esperaban los resultados de las autopsias para avanzar en la investigación.

Mientras la madre de Moyano sigue internada en el Hospital Zonal de Caleta Olivia, este sábado, familiares y amigos de Antonella se concentraron en el centro de la ciudad para pedir justicia.

femicidio santa cruz 2.avif

Los mensajes de la familia

Por su parte, Mario Aybar, padre de la víctima, contó cómo se enteró de la tragedia. “Me levanté, desayuné, vi las fotos en Facebook y así me enteré. Reconocí la casa, era la de ellos. Llamé a mi hijo y fuimos para allá”, dijo en diálogo con Radio San Jorge.

Mario es taxista y dirigente deportivo en la ciudad. “Jamás vi una señal. Mi hija nunca me contó nada. Era muy reservada, pero nunca tuvo marcas ni actitudes extrañas. Siempre fue dulce, tranquila, muy querida por todos”, agregó.

Sobre Moyano, expresó: “Conmigo siempre fue respetuoso. No teníamos problemas, ni una sola discusión. Me cuesta entender lo que pasó. Tenían muchos proyectos, estaban terminando su casa. Ella vendía cosas por Facebook. Vivían juntos hace años”.

También se manifestó el hermano de ella, Gabriel. En su caso lo hizo a través de las redes sociales. “Ojalá te pudras en el infierno, mi hermana tenía toda una vida por delante”, escribió en un posteo.

En otro mensaje, expresó: “Se me cruzan tantas cosas en la cabeza, quisiera encontrar una respuesta a todo esto. Que se aclare qué pasó en esa maldita casa. Lo único que sé es que a mi hermanita no la veo más. No le deseo a nadie pasar por todo esto, no caigo, no puedo creerlo. Solo queda decirle a todas esas personas que sufren violencia de género, tanto masculinos como femeninos: hablen a tiempo. Pueden evitar pasar por todo lo que mi familia hoy está pasando”.

Comunicado de la universidad

En tanto, la Unidad Académica San Julián de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Santa Cruz, donde Antonella estudiaba la Licenciatura en Enfermería, también emitió un comunicado.

“QEPD ARIANA AYBAR. Con mucha tristeza, lamentamos comunicar el femicidio de Ariana Antonella Aybar, estudiante de la Licenciatura en Enfermería de la UASJ, asesinada por su novio en la mañana de hoy, en la ciudad de Caleta Olivia”, comienza el texto.

Y la casa de estudios concluyó: “Esta noticia, que nos produce a todos un profundo dolor, no es un caso aislado; en Argentina ocurre un femicidio cada 30 horas. Lucharemos por justicia y seguiremos trabajando por lo importante: que las mujeres y diversidades vivamos sin violencias”.