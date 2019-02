Murió el diseñador Karl Lagarfeld

El diseñador de moda alemán falleció este martes en París a los 85 años, según confirmaron fuentes próximas de Chanel a la agencia Reuters.





El diseñador de moda alemán falleció este martes en París a los 85 años, según confirmaron fuentes próximas de Chanel a la agencia Reuters.





El medio francés Purepeople aseguró que fue ingresado de emergencia en el hospital Americano de París en la noche del lunes. No se conocen las causas de su muerte.





Lagerfeld había estado ausente del último desfile de Chanel, el pasado 22 de enero, cuando se informó oficialmente que era por "cansancio".





El diseñador había nacido el 10 de septiembre de 1933 en Hamburgo y se hizo famoso como estilista y fotógrafo.





Conocido como el "Kaiser de la moda", el famoso diseñador era además un gran empresario. Su compañía Lagerfeld llegó a facturar en 2018 unos 8.300 millones de euros. Era además, el director artístico y alma mater de Chanel y Fendi.





Su pasión por la costura lo llevó a trabajar día y noche hasta su último respiro. "He sobrevivido a varias generaciones. Eso es porque nunca he perdido mi entusiasmo. Me levanto cada mañana como si fuera el día de Navidad, esperando a los regalos", dijo en una entrevista.





Fue un increíble creador de moda desde sus 17 años cuando decidió independizarse y logró el visto bueno del gran público. Abrió oficinas en Francia, Inglaterra, Alemania e Italia.





Su matrimonio con Fendi nació luego de una exclusiva colección de pieles que presentó en 1965. A partir de allí, la alianza se hizo cada vez más fuerte llevando a la marca a lo más alto de la innovación de la industria. Fue también que con su genio logró resucitar a una marca que iba en franco descenso: Chanel. Tomó las riendas de la compañía en 1983 y con su talento consiguió resucitarla.





Hoy, la industria de la moda lo llora. También sus seguidores, que van desde el consumidor general hasta miembros de la realeza y el mundo del espectáculo.

El mundo de la moda lo despide





Embed Muere Karl Lagerfeld en París a los 85 años. Adiós a un mito, adiós a un icono irrepetible de la historia de la moda. https://t.co/lEiQGf4iiI — Vogue España (@VogueSpain) 19 de febrero de 2019

Embed Imaginativo, inclasificable, imposible y creativo como nadie. La mente más prolífica de la moda nos ha dejado DEP #KarlLagerfeld https://t.co/esCi6MBL7t — ELLE España (@elle_es) 19 de febrero de 2019

Embed

Embed #RIP No tenemos palabras, el mundo de la moda está de luto, el día de hoy perdimos a un grande de la industria, a los 85 años fallece Karl Lagerfeld, el Kaiser de la moda. pic.twitter.com/tWvXdEdyfE — Harper's Bazaar (@HarpersBazaarmx) 19 de febrero de 2019