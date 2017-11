Las claves de la ex actriz porno Mia Khalifa para tener buen sexo

La ex actriz porno Mia Khalifa pese a que se retiró para siempre de la industria del cine para adultos, se ha posicionado como una de las mujeres más influyente en las redes. La fama le costó el rechazo de su familia libanesa y numerosas amenazas de muerte por parte de extremistas islámicos.

La revista 'Men's Health' le peguntó las dudas más comunes sobre el sexo y que muchas veces se buscan en Google.

A continuación, te dejamos con la serie de preguntas y respuestas para que despejes algunas de tus dudas sobre sexo.



Punto G: "Está en la pared superior de la vagina, a mitad de camino entre la abertura y el cuello uterino. Deberías notar una superficie algo más áspera, como la de una nuez. Necesitarás experimentar para encontrarlo. En mi caso, suelo alcanzar el orgasmo de forma externa, no tanto en el acto sexual en sí, sino a través de la estimulación del clítoris más que del punto G. Pero, ya sabes, cada chica es diferente.





Embed DC3 Una publicación compartida de Mia Khalifa (@miakhalifa) el 27 de Oct de 2017 a la(s) 9:02 PDT





La mujer y el orgasmo: "De nuevo, depende de cada mujer. La mayoría solo necesita algo de preliminares para excitarse lo suficiente como para llegar al orgasmo. No se trata solo de encontrar el punto G, sino de besarse, tomarse su tiempo y ser sensible (o brusco, dependiendo de lo que le guste). No hay un tiempo determinado para los preliminares, tan solo debes sentir el ambiente. Juega con ella: si ves que intenta liderar, síguele el juego. Sobre todo, ni se te ocurra preguntar: "¿Está dentro?". No hagas eso".

El tamaño del pene: "No, en absoluto. El mejor sexo que he tenido no ha sido con el hombre más dotado ni de lejos. Todo se reduce a la manera en que tratas a tu pareja y lo que sientes por ella. El clímax depende en mi caso más de cómo me siento con la otra persona que cualquier otra cosa. Ignoro si a la mayoría de mujeres les pasa eso. No estoy diciendo que no exista un pene demasiado pequeño. Pero si tienes el resto, ella mirará más allá del tamaño. Lo importante es la confianza".

Duración del sexo: "El sexo rápido dura entre 5 y 7 minutos. Uno más apasionado entre 10 y 15. No me gustan las sesiones de una hora".





Fuente: Telefé Noticias.