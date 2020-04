El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, fue trasladado a una sala de cuidados intensivos después de haber sido ingresado anoche a un hospital con síntomas persistentes de coronavirus, confirmó la BBC.

Johnson pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, que lo sustituya en sus funciones, dijo un vocero del gobierno británico.

A pesar de su cuadro, continuó encabezando reuniones por videoconferencia y muchos cuestionaban esa falta de reposo el hecho de que el viernes siguiese teniendo fiebre y el domingo su médico decidiera ingresarlo para someterlo a pruebas médicas como “medida de precaución”.

Según los diarios The Times, DailyMail, The Sun y Mirror, Johnson se encuentra en el hospital St Thomas, de Londres, cerca de Westminster, y se le está administrando oxígeno. El alto funcionario no quiso precisar qué tipo de tests se le efectúan.

“Hoy está en el hospital para ser sometido a exámenes, pero continuará siendo informado de lo que pasa y estando al mando del gobierno”, se limitó a decir Robert Jenrick, ministro de Vivienda y Comunidades, a la radio BBC.

Johnson es el líder político mundial más importante en haber contraído el virus. En el Reino Unido, también se infectaron con Covid-19 su ministro de Sanidad, Matt Hancock, y el heredero al trono, el príncipe Carlos, de 71 años, pero ambos salieron de su aislamiento la semana pasada tras haber superado la enfermedad.