Condenaron a cadena perpetua al "Chapo" Guzmán

Joaquín Guzmán Loera, más conocido como el «Chapo», pasará el resto de su vida en prisión en EE.UU. El juez Brian Cogan, del juzgado federal de Brooklyn, impuso la condena de cadena perpetua -con una pena adicional de 30 años- para el narcotraficante mexicano, considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa.

El Chapo fue extraditado a EE.UU. en enero de 2017 y fue sometido a juicio entre finales de 2018 y comienzos de este año. Un jurado de Brooklyn le encontró culpable de los diez cargos relacionados con el narcotráfico de los que se le acusaba.

La vista para su sentencia fue también una rara ocasión para escuchar al Chapo, que durante el juicio optó por no testificar para su defensa. El narco protestó por las condiciones que ha sufrido en los treinta meses que ha pasado en un calabozo de seguridad en la cárcel del Sur de Manhattan, solo separado de los juzgados por el puente de Brooklyn. “Ha sido una tortura, la situación más inhumana que he vivido en toda mi vida”, aseguró antes de añadir que la tortura “física, emocional y mental” era 24 horas al día.

“Aquí no se hizo justicia”, reprochó además al juez, después de que Cogan no permitiera la repetición del juicio después de revelaciones de la plataforma “Vice” sobre conducta inapropiada de los jurados en la deliberación del caso. “Cuando fui extraditado esperaba un juicio justo”, recriminó el narco, en el que su fama no fuera “un factor determinante” en su procesamiento. “No ha sido así”, aseveró.

“Esto significa justicia no solo para el gobierno de México, también para todas las víctimas mexicanas de Guzmán”; aseguró tras la sentencia Raymond Donovan, el responsable en Nueva York de la agencia antidroga (DEA, en sus siglas en inglés), que fue decisivo en la captura del Chapo.

Tres meses de juicio y 56 testigos

También compareció la colombiana Andrea Vélez, que fue asistente persona de uno de los lugartenientes del Chapo, el también colombiano Alex Cifuentes, y que dio su testimonio para corroborar la sentencia al narco. El Chapo ordenó matar a Vélez después de un desencuentro entre ambos, y ella se convirtió en colaboradora esencial de las autoridades con información y documentos del que fuera su jefe. “Yo le pido perdón a éste y espero que me perdone”, dijo Vélez entre sollozos.

Fue el último momento dramático de un procesamiento cargado de ellos. Durante los tres meses que duró el juicio, comparecieron 56 testigos, muchos de ellos ex socios del Chapo en el narcotráfico, que colaboraban con las autoridades a cambio de beneficios penitenciarios. Muchos ofrecieron detalles macabros de las actividades de los carteles y acusaron de corrupción a buena parte de las autoridades mexicanas, incluido el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Ahora, su destino más probable es la cárcel más segura y severa de EE.UU., la prisión de máxima seguridad de Florence, en Colorado. La prioridad para las autoridades penitenciarias será evitar el que podría ser el mayor sonrojo de la historia de EE.UU.: que el Chapo se escape, como ya hizo en dos célebres huidas de cárceles mexicanas.