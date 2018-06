Asesinan a un candidato mexicano mientras se sacaba una selfie con una simpatizante. Las autoridades investigan los móviles del crimen de Fernando Purón Johnston, que quedó grabado por una cámara de seguridad. Un sicario le dio dos balazos, uno de éstos en la cabeza.





El asesinato ocurrió este viernes luego de un debate al que asistió el candidato a diputado federal Fernando Purón Johnston, exalcalde de la ciudad de Piedras Negras.





En las imágenes puede verse como el sicario se acerca por atrás, saca su arma y le apunta a la cabeza al político, quien se está sacando una selfie con una mujer.









El candidato, moribundo, fue llevado en una ambulancia a un hospital cercano donde falleció por la gravedad de sus heridas.





El homicidio de Fernando Purón Johnston elevó a 112 el número de políticos asesinados en el actual proceso electoral de 2018 en México, según el indicador de violencia política.





Fernando Purón Johnston, candidato del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputado federal por el Distrito 1 de Coahuila, fue asesinado a balazos la noche de este viernes al salir de un debate electoral en Piedras Negras.









El indicador de violencia política México 2018 de la consultora privada Etellekt destacó que con la muerte de Purón suman ya 112 asesinatos y más de 400 agresiones a políticos y candidatos en este proceso electoral que comenzó en septiembre de 2017.





Del total de 112 asesinatos, 28 eran precandidatos y 14 más candidatos a puestos de elección, el resto corresponde a alcaldes, ex alcaldes, regidores, militantes, dirigentes, ex regidores, diputados, síndicos y ex síndicos.





En este periodo, otros 127 políticos han recibido amenazas y actos de intimidación, de los cuales, 73 son candidatos y 16 precandidatos.





La consultora precisó que durante el proceso electoral 2018 se han registrado un total de 401 agresiones globales en contra de políticos y candidatos en 31 estado y 263 municipios (más del 10% de los municipios del país).





En el indicador de violencia se han documentado desde intimidaciones y amenazas, ataques a familiares, agresiones con armas de fuego, físicas, asaltos con violencia.





Los estados de Guerrero (23), Oaxaca (19), Puebla (13) y Veracruz (8) son los que registran un mayor número de agresiones, señaló el indicador.





La coalición del PRI con los partidos Verde Ecologistas de México y Nueva Alianza ha sido la más golpeada con 44 asesinatos de políticos.





La coalición de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) registra 43 asesinatos y le sigue con 18 aspirantes muertos la alianza de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).