Uno Entre Rios | gobierno nacional

El Gobierno nacional cerró un préstamo para pagar un vencimiento

El Gobierno nacional cerró un préstamo por US$ 3.000 millones para pagar el vencimiento. La operación se realizó con seis bancos internacionales.

7 de enero 2026 · 17:05hs
El Gobierno nacional

El Gobierno nacional, a través del Banco Central, cerró un préstamo para pagar un vencimiento. 

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró un crédito por US$3.000 millones con seis bancos internacionales que se aplicarán al pago del vencimiento por US$4.250 millones que opera el próximo viernes 9 de enero.

La operación denominada REPO (Repurchase Agreement) utilizando la tenencia de títulos Bonares 2035 y 2038 en poder de la autoridad monetaria.

En el Senado, la oposición propone redefinir la  emergencia para poder continuar con las obras paralizadas por Nación 

Emergencia en obra pública: piden continuar trabajos paralizados

nacion otorgo un anticipo financiero de $220.000 millones a entre rios

Nación otorgó un anticipo financiero de $220.000 millones a Entre Ríos

LEER MÁS: Banco Central: las reservas subieron en casi US$ 600 millones y son récord en la era Javier Milei

Nuevo crédito para el Gobierno nacional

La transacción se realizó por el monto total licitado de US$3.000 millones, a un plazo de 372 días, según un comunicado del Banco Central. “Esta operación se enmarca en el conjunto de medidas implementadas por el BCRA desde el inicio de la gestión, orientadas a fortalecer las reservas internacionales del país”, añadió el parte oficial.

La comunicación precisa que se abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual.

La entidad a cargo de Santiago Bausili indicó que “en esta ocasión, el BCRA recibió ofertas por US$4.400 millones, superando en aproximadamente 50% el monto licitado”.

“A pesar del elevado nivel de demanda y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, el BCRA decidió no ampliar el monto adjudicado”, añadió el parte.

Otros aspectos salientes acerca del préstamo

El BCRA afirmó que “el fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible”.

En esa línea la entidad enfatizó que “esta nueva operación de REPO ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera, reforzando la solidez de su balance y la posición de reservas internacionales del país”.

El préstamo casi que duplica el dinero que le faltaba al Tesoro Nacional para completar el pago de este viernes, con lo cual se entiende que el excedente serán para fortalecer las reservas del Banco Central.

gobierno nacional préstamo vencimiento BCRA
Ver comentarios

Lo último

El Gobierno nacional cerró un préstamo para pagar un vencimiento

El Gobierno nacional cerró un préstamo para pagar un vencimiento

Ignacio Malcorra firmó con Independiente

Ignacio Malcorra firmó con Independiente

Artistas entrerrianos: los festivales folclóricos pierden su identidad

Artistas entrerrianos: "los festivales folclóricos pierden su identidad"

Ultimo Momento
El Gobierno nacional cerró un préstamo para pagar un vencimiento

El Gobierno nacional cerró un préstamo para pagar un vencimiento

Ignacio Malcorra firmó con Independiente

Ignacio Malcorra firmó con Independiente

Artistas entrerrianos: los festivales folclóricos pierden su identidad

Artistas entrerrianos: "los festivales folclóricos pierden su identidad"

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y podría volver a Perú

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y podría volver a Perú

Senadores aprobaron reestablecer la Emergencia en Obras Públicas y Viales

Senadores aprobaron reestablecer la Emergencia en Obras Públicas y Viales

Policiales
Gresca entre tarjeteros: ¿Están esperando que mate a mi hermana?

Gresca entre tarjeteros: "¿Están esperando que mate a mi hermana?

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

No fue un accidente, fue un homicidio: desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

"No fue un accidente, fue un homicidio": desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Paraná: una mujer fue hospitalizada tras el incendio de su casa en barrio Macarone

Paraná: una mujer fue hospitalizada tras el incendio de su casa en barrio Macarone

Ovación
Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional

El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y podría volver a Perú

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y podría volver a Perú

Ignacio Malcorra firmó con Independiente

Ignacio Malcorra firmó con Independiente

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

La provincia
Senadores aprobaron reestablecer la Emergencia en Obras Públicas y Viales

Senadores aprobaron reestablecer la Emergencia en Obras Públicas y Viales

Concordia reforzó prevención ante riesgo de incendios

Concordia reforzó prevención ante riesgo de incendios

Concordia: cerraron las playas por la crecida del río Uruguay

Concordia: cerraron las playas por la crecida del río Uruguay

Parque Gazzano: tras un tiempo resguardados, pequeños gansos regresaron al lago

Parque Gazzano: tras un tiempo resguardados, pequeños gansos regresaron al lago

Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Dejanos tu comentario