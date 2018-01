Cuatro organizaciones estudian la viabilidad de nuevas chacras en Entre Ríos

Chacras comunitarias

La encuesta –dicen los organizadores– "se propone tomar conciencia de la distancia actual entre el ser humano, la naturaleza y el cultivo de los alimentos, con vistas a propiciar caminos para el reencuentro, y descolonizarnos. También busca observar las demandas de diversas formas de relación con la tierra. Permitirá alentar estudios, reunir conocimientos dispersos, difundir el estado de cosas y, una vez concluida la consulta, presentar el panorama para que los pueblos recuperen vínculos con su entorno y decidan con autonomía los pasos a seguir".

Para evitar malos entendidos los centros de estudio aclaran en su documento: "No es lo nuestro repartir tierras sino conocer experiencias sociales y de la agricultura, y difundirlas; analizar las derivaciones de esa distancia notable entre lo urbano y lo campesino, y estimular el amor a la Pachamama (madre tierra en equilibrio), la sintonía del ser humano en el paisaje y la producción de alimentos como un hábito en la solidaridad, bajo el principio de mínima invasión".

"Con la determinación de no dar recetas, sino de crear puentes y abrir caminos tal vez clausurados, somos cuidadosos de la autonomía de las comunidades para darse sus propios modos y relaciones. Por eso entendemos a la chacra en un sentido amplio como un conjunto de situaciones, relaciones y actividades vinculadas a la relación hombre/tierra en forma armónica, integral, con particular inclinación en este caso a la producción de los alimentos y acento en la salud y la diversidad se lee en el documento que anuncia la encuesta. Y sigue: "Biológica, alude a la producción orgánica, no sostenida en pesticidas ni transgénicos, y sobre una base de respeto al suelo y la biodiversidad. Y comunitaria porque esta iniciativa promueve el uso sustentable de las riquezas y en grupo, con criterios solidarios, de cooperación, y con respeto a la soberanía particular de los pueblos, es decir: esos modos propios del relacionamiento, contra las fórmulas niveladoras de las diferencias, impuestas por el colonialismo".