ChangoMâs finalizó la celebración de su "CumpleMâs" con el sorteo de 480 nuevas órdenes de compra

Con una fuerte participación federal, ChangoMâs cerró su mes aniversario entregando +240 millones de pesos en premios y reconociendo la fidelidad de sus clientes en cada rincón del país.

ChangoMâs—el supermercado argentino que está en todo el país— realizó el último sorteo de órdenes de compra equivalentes a $120 millones de pesos, premiando a 480 nuevos clientes que participaron de los festejos por su aniversario "CumpleMâs".

La iniciativa estuvo vigente durante todo el mes de septiembre, tanto en las sucursales físicas (ChangoMâs, MâsGo, MâsFarma y MâsAutocenter) como en la plataforma digital

El sorteo oficial se llevó a cabo en las oficinas que la compañía posee en la Ciudad de Buenos Aires, ante escribano público, junto a representantes de GDN Argentina y bajo la conducción del reconocido presentador Gonzalo “Gonzalito” Rodríguez. Los clientes pudieron disfrutarlo en vivo a través del canal de YouTube de ChangoMâs.

La dinámica de participación consistió en sumar una chance por cada compra de $5000, acumulando opciones extra al incluir productos de marcas participantes. Asimismo, los socios del programa MâsClub duplicaron sus posibilidades de ganar, mientras que las compras efectuadas mediante www.MasOnline.com.ar triplicaron las chances.

Con el cierre de esta edición de CumpleMâs, la compañía no solo entregó +240 millones de pesos en premios, sino que también renovó su propósito de acompañar a la comunidad con propuestas de valor accesibles y cercanas, fortaleciendo el vínculo con sus clientes y consolidando su liderazgo en la industria del retail a través de sus sucursales físicas y su ecosistema digital.

Acerca de GDN

GDN tiene como propósito mejorar la calidad de vida de sus clientes y de las comunidades donde opera, creando experiencias relevantes a través de marcas honestas. Con un equipo de 18.400 colaboradores, 537 locales y una plataforma de distribución propia con estándar mundial en Argentina y Ecuador, GDN busca conectar de forma directa —una tienda a la vez— con lo que sus clientes piensan, sienten y necesitan en las grandes y pequeñas ciudades de América Latina.

Acerca de GDN Argentina

GDN Argentina es el noveno principal empleador privado del país, con más de 8.600 empleados directos en 96 tiendas, distribuidas en 21 provincias del territorio nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la actualidad, la compañía opera diferentes formatos, bajo las marcas Hiper ChangoMâs, ChangoMâs, Super ChangoMâs, MâsGo y su plataforma de eCommerce MâsOnline, además de dos nuevas unidades de negocio bajo el nombre de MâsFarma y MâsAutocenter. Asimismo, GDN Argentina cuenta con un Centro de Distribución propio, ubicado en la localidad de Moreno (provincia de Buenos Aires) y 3 centros productivos de panificados, carnes y feteados, este último certificado bajo norma FSSC22000.