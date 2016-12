Varios muertos en un ataque en Berlín con un camión contra un mercado navideño

Al menos nueve personas murieron y decenas resultaron heridas este lunes después de que un camión arrollara a una multitud en el mercado navideño de Breitscheidplatz, en Berlín (Alemania).

La policía ya detuvo a un sospechoso e investiga ahora si se trata del conductor del vehículo, que se había dado a la fuga. El acompañante murió en el impacto. Los primeros indicios de las autoridades apuntan a que puede tratarse de un atentado. Alemania se encontraba en alerta por posibles ataques en Berlín durante las fiestas navideñas.



Según publica El País, los hospitales cercanos están alerta y los médicos movilizados para atender a los heridos. Además, las autoridades han solicitado a los peatones que abandonen la zona y dejen espacio para los servicios de emergencias y sanitarios. La policía ha alertado en las redes sociales hacia las 21.30 de la noche de que lo más seguro era ir a casa y evitar extender rumores.







Embed Der Beifahrer des LKW, der am #Breitscheidplatz in den Weihnachtsmarkt gefahren ist, verstarb vor Ort. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19 de diciembre de 2016





El ataque se produjo a última hora de la tarde alemana, cuando un camión —que al parecer tenía matrícula polaca— se subió a la vereda y embistió a la multitud de personas que se encontraban en el mercado, cerca de la popular avenida Kurfuerstendamm. Además de los al menos nueve muertos hay una cincuentena de heridos, según confiró la policía.





Un policía testigo de lo ocurrido, aseguró al diario Berliner Zeitung que la maniobra estaba claramente realizada a propósito y no había indicios que fuera accidental.

"Escuché un ruido enorme y me he dirigido al mercado de Navidad y he visto un gran caos... muchos heridos", dijo Jan Hollitzer, subdirector del Berliner Morgenpost a CNN. En tanto, Emma Rushton, una turista de visita en la ciudad, también contó a la cadena de televisión norteamericana que el camión iba a una velocidad de unos 65 kilómetros por hora.





El portavoz del Gobierno de Angela Merkel lamentó ha lamentado las muertes y aseguró que espera que se pueda hacer todo lo posible por los heridos. El alcalde la ciudad, el socialdemócrata Michael Müller, ha visitado el lugar de los hechos. “Lo que vemos aquí es dramático”, señaló, pero asegura que la situación está bajo control en la zona.

No es el primer ataque que se produce en Europa contra un mercado Navideño. Además, esta semana se ha conocido que las autoridades alemanas detuvieron a un menor de 12 años, fuertemente radicalizado, que intentó atentar dos veces en la ciudad de Ludwigshafen; la primera de ellas en el mercado madrileño de esa ciudad, en el que colocó un artefacto que no llegó a explotar, el 26 de noviembre. El 5 de diciembre, lo volvería a intentar al dejar una mochila llena de clavos y material explosivo en los alrededores de un centro comercial cercano al Ayuntamiento. La policía detuvo al niño-terrorista gracias al aviso de un viandante que vio lo ocurrido.











