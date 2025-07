Tragedia en Costa Rica: murió un reconocido actor de la serie "The Resident".

Según informaron las autoridades locales, Warner fue arrastrado por una corriente marina mientras nadaba en Playa Grande, en el pueblo costarricense de Cocles, alrededor de las 14 y 14.30. A pesar de los esfuerzos de rescate, no se logró salvar su vida.

El legado de Malcolm-Jamal Warner

Malcolm-Jamal Warner.jpeg

Nacido en 1970 en Nueva Jersey, Warner alcanzó la fama a una edad temprana cuando fue elegido personalmente por Bill Cosby para interpretar a Theo, el hijo menor de la familia Huxtable, en la exitosa comedia El Show de Bill Cosby (1984-1992), conocida en España como La hora de Bill Cosby. En una audición nacional, Warner logró conseguir el papel el último día de castings, lo que marcó el inicio de una exitosa carrera.

La serie, que se convirtió en un hito de la televisión estadounidense, rompió barreras al presentar una representación positiva de una familia afroestadounidense de clase media-alta. Theo, el personaje de Warner, destacó por ser un joven que lidiaba con la dislexia, un tema poco tratado en televisión en esa época.

Gracias a su interpretación, Warner fue nominado en 1986 al premio Emmy como Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia.

Carrera posterior y proyectos destacados

Tras el final de El Show de Bill Cosby, Warner continuó su carrera en televisión, destacando en el programa Malcolm & Eddie (1996-2000), donde compartió pantalla con el comediante Eddie Griffin. También hizo apariciones especiales en populares series como El príncipe de Bel-Air y Plaza Sésamo.

Más recientemente, interpretó a AJ Austin, un cirujano cardiotorácico, en la exitosa serie médica The Resident.

Logros fuera de la actuación

Además de su carrera actoral, Warner también destacó en la música. En 2015, ganó el premio Grammy a la Mejor Interpretación de R&B Tradicional junto a Robert Glasper y Lalah Hathaway por su versión de Jesus Children of America, de Stevie Wonder. En 2023, su álbum de palabra hablada Hiding In Plain View le valió una nueva nominación al Grammy.

Un legado inolvidable

Malcolm-Jamal Warner dejó una huella indeleble en la televisión y en la cultura popular, no solo por su inolvidable papel en El Show de Bill Cosby, sino también por su trabajo posterior en diversos medios y géneros. Su partida repentina ha dejado consternados a amigos, familiares y admiradores alrededor del mundo.