Mariana Nannis: deudas millonarias y "colgada" de la luz

Una de las personas más allegadas a Nannis es Adriana Ferrer quien sostuvo que su amiga no regresa a Argentina porque “tiene miedo”. Ésto llega en línea con las palabras de la propia mediática que había afirmado que siente temor por su ex marido a quien denunció por supuesta violencia sexual.

Embed En este departamento estaba Mariana Nannis #LAM pic.twitter.com/Dgsx3MWoXQ — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) July 4, 2025

Asimismo, la repostera afirmó que la mediática “no cuenta con el mismo dinero que tenía antes, pero está en un muy buen momento porque tiene muchos proyecto y cosas nuevas”, al tiempo que añadió: “No va a volver al medio, pero va a resurgir con dinero que tiene por otro lado”.

El principal conflicto, además del descrito, es una propiedad en Marbella que fue usada durante años sin pago, por lo que generó deudas por cerca de 500.000 euros. El contrato original era de alquiler a cinco años, con opción de compra que nunca se ejecutó.

Sin embargo, Ferrer consideró: “Claudio y ella dieron mucho dinero por la casa de Marbella y al final la tuvieron que hipotecar por lo que están en medio de un juicio. No sé si la pueden sacar así nomás. Estuve tres meses en esa casa, era una mansión impecable, no hay nada fuera de lugar”.

Recientemente se conocieron videos de las precarias condiciones en las que vivía la madre de Charlotte y Alex Caniggia. El corto muestra el ingreso a una mansión que dentro cuenta con paredes rotas. En el living se puede ver una valija con ropa y desorden por doquier.

Piso con escombros, falta de caños bajo el lavatorio, habitaciones vacías con paredes repletas de humedad, agujeros en la construcción, un portón venido abajo y un peligroso “enganche” de la luz son sólo algunos detalles del inmueble que Nannis dejó atrás.

Por su parte, Gonzalo Nannis, hermano de la mediática, sostuvo que no se comunica con su familiar desde noviembre y que la recesión no tiene retorno: “Cero. No me veo más, ni me pienso hablar por temas de plata y la sucesión. La pelea viene desde hace 25 años”.

“Me hace todas cosas a propósito porque quiere que yo no tenga nada. Sabe que la voy a ir a buscar para que me explique por qué hizo todo lo que hizo. No creo que viva de ahorros porque después de la pandemia vendió un departamento y a los 10 meses se quedó sin un peso porque es compradora compulsiva”, añadió Gonzalo.