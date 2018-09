Luego de ser acusado de abuso sexual, un youtuber fue atacado en la via pública

Al llegar al lugar, Barbot esperó a que el uruguayo saliera de su casa y al verlo lo golpeó por la espalda. Poco le importó al Youtuber que Yao Cabrera iba acompañado por una chica que en todo momento intentó defender a su amigo. El primer golpe dejó convaleciente a Cabrera, quien además recibió golpes en el suelo y hasta algunas patadas en la cabeza.

"Dale, parate de manos", le gritó Barbot y siguió pegándole en el suelo hasta que se detuvo cuando apareció en escena otro joven que le señaló que ya era suficiente. Tras el violento episodio, muchos seguidores afirmaron que se trató de algo armado, algo que Barbot negó rotundamente en las redes: "¿Ustedes están enfermos?....¡Están locos!".

A principios de 2017, Sol, una de sus fanáticas, lo denunció por abuso. "Yao se fue a la mierda. Sí, es un hijo de puta, ahora que lo veo. Me tiró en la espalda, me desabrochó el corpiño, me quiso tocar el orto, me manoseó. Es un hijo de puta. Recién ahora que lo suben y lo veo, soy consciente de eso. Creo que así no se trata a una mujer", había señalado.