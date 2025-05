Darín Ricardo: la Asociación Argentina de Actores se pronunció en defensa del actor

El Eternauta Serie Ntflix Ricardo Darín 2.jpg

Ricardo Darín en la mesa de Mirtha Legrand

Durante su participación en la mesa de Mirtha Legrand, Darín expresó: “La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos”. Esta declaración, aparentemente casual, generó una ola de comentarios, muchos de ellos negativos, que pronto tomaron una forma mucho más polarizada.