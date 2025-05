Efraín Colombo y Francisco Cuestas celebran el reconocimiento: "Mi última carta" llega a los Premios Gardel 2025

Efraín Colombo y Francisco Cuestas visitaron radio La Red

En su visita a la radio, Efraín Colombo, autor de la canción, compartió con los oyentes los sentimientos que lo inspiraron a escribirla. “Es una mezcla de muchas cosas”, explicó. “No solo habla de un amor que se va, sino también de tener un amor que permanece en tu vida. Creo que cuando uno se juega la última carta, existen todo tipo de preguntas”.

Si bien la canción nació a raíz de un desamor vivido por Colombo, él mismo contó que, en la actualidad, su corazón tiene nuevos horizontes y el amor que inspiró la letra ya no es parte de su vida. La letra refleja una profunda emotividad y nostalgia: “Si no puedes olvidarte de mi amor, si no puedes olvidar que fuimos dos, deja todo y regresa junto a mí, que aún me queda la ilusión del corazón”.

Efraín reflexionó sobre el impacto que se produjo por la canción: “Es hermoso lo que genera la letra, y la vamos a cantar hasta que nos vayamos de este mundo”, expresó, mientras Francisco Cuestas coincidió con la afirmación.

Música del litoral

El tema ha logrado trascender de manera exponencial también gracias a la interpretación por parte de Los Nocheros y el Chaqueño Palavecino, dos de los artistas más emblemáticos del folklore argentino. Este hecho permitió que la canción, ya amada por el público, alcance una mayor visibilidad culminando en la nominación a los Premios Gardel 2025.

Cuestas, por su parte, destacó la importancia de esta nominación en términos de la relación musical entre Santa Fe y Entre Ríos, las provincias de los dos artistas. “Todo lo que sucedió alrededor de la canción no hace más que fortalecer esta unión entre provincias, de nuestra música, de nuestra región que tiene mucho potencial. Mi última carta hizo que los grandes artistas del norte miraran hacia acá. Estamos viviendo un momento importante y no debemos dejarlo pasar”, afirmó.

Además, Cuestas habló de la amistad que une a ambos artistas y el trabajo conjunto que han realizado a lo largo de los años: “Lo que ha pasado con esta canción no solo fortalece nuestra amistad, sino también a nuestra música y a nuestra región. Estamos siendo testigos de algo muy grande, y tenemos que aprovecharlo”, expresó agradecido por la visibilidad y el cariño que el público sintió inmediatamente por la creación nominada.

Un camino de gratitud

Efraín también aprovechó la ocasión para resaltar el trabajo de su colega y amigo Francisco Cuestas. “Él es un gran referente, un amigo y alguien que ha sido clave para abrirnos las puertas de Buenos Aires. Sabíamos que teníamos un espacio gracias a él”, destacó Colombo. Por su parte, Cuestas elogió a Efraín, calificándolo como “un gran conquistador de fronteras”, en referencia a los sacrificios que realiza constantemente para llevar su música por todo el país. “No es fácil estar lejos, pero el esfuerzo vale la pena”.

Durante la entrevista, los artistas también compartieron sus reflexiones sobre el desamor, tema central de Mi última carta. Cuestas explicó: “Creo que siempre depende de cómo se produce la ruptura. Siempre va a ser doloroso, pero si hubo respeto, si hubo situaciones rescatables, entonces sí puede haber espacio para una ilusión. No están rotos algunos valores que en el amor son importantes para una segunda vuelta”. Efraín, por su parte, reflexionó: “Para sobrevivir al desamor hay que saber por qué razones comenzó a existir. Si hay desamor, es porque alguno se desapegó por algo”.

La conexión con el público

Aunque la nominación a los Premios Gardel 2025 es un logro importante, tanto Efraín como Francisco coinciden en que el verdadero éxito de la canción ya radica en la conexión que ha logrado con el público. “Ya la canción tiene vida propia, ha trascendido mucho más allá de lo que esperábamos”, señaló Cuestas. Colombo, por su parte, se mostró agradecido: “La alegría de esta nominación es enorme, pero lo que más nos llena es cómo la gente ha recibido la canción. Eso es lo que importa realmente”.

La historia de Mi última carta es la historia de dos artistas que, a través de su música, logran que sus emociones, sus historias y su cultura se reconozcan y se compartan con un público cada vez más amplio. Con la nominación a los Premios Gardel 2025, Efraín Colombo y Francisco Cuestas celebran un logro que va más allá de la música: es una victoria para la música del litoral y para la identidad de toda una región.