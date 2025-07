Benjamín Vicuña rompió el silencio tras los fuertes dichos de la China Suárez

Luego de las declaraciones públicas de Eugenia “China” Suárez, que lo acusó de ser mal padre, infiel y adicto, Benjamín Vicuña respondió de forma breve y sin entrar en polémicas. El conflicto se desató tras la decisión del actor de revocar el permiso para que su ex pareja viajara al exterior con sus hijos Rufina y Amancio.

China Suárez vs Benjamín Vicuña

China Suárez vs Vicuña.jpg

China Suárez vs Vicuña1.jpg

China Suárez vs Vicuña2.jpg

Las declaraciones rápidamente tuvieron repercusión en los medios y generaron un fuerte revuelo en el ambiente artístico, especialmente por las consecuencias que podrían tener sobre la imagen pública de Vicuña, quien es rostro de varias marcas internacionales.

En ese contexto, Ángel de Brito leyó al aire en LAM la respuesta que el actor chileno le envió a través de un mensaje privado. “No voy a contestar a tanto odio”, escribió Vicuña, y agregó: “La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante. Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”.

Con ese breve mensaje, Vicuña evitó agravar el conflicto y reafirmó su decisión de priorizar el bienestar de sus hijos. Según trascendió, uno de los motivos que lo llevaron a revocar el permiso fue asegurar la continuidad escolar de los menores, que ya se había visto afectada durante un viaje previo de Suárez junto a Mauro Icardi por Europa y Turquía.