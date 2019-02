Al argentino hospitalizado en Bolivia le cobraron hasta el papel higiénico

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, mostró los comprobantes de los gastos que le cobraron a Manuel Vilca, el argentino que estuvo internado en Bolivia. Entre los mismos figura que le cobraron hasta el papel higiénico.





El mandatario reflotó el pedido formal al Parlamento local luego de criticar al presidente de Bolivia, Evo Morales, por el "trato desigual" que recibió el ciudadano jujeño en ese país cuando fue víctima de un accidente y se le reclamó el pago de varios miles de dólares por la atención médica recibida.





Morales pidió que en materia sanitaria exista reciprocidad con atenciones "gratuitas".





"Si nosotros atendemos en forma gratuita en nuestro sistema de salud a los ciudadanos Bolivianos, requerimos el mismo trato para con los ciudadanos Argentinos", señaló Morales y pidió el reintegro de $22.000 pesos bolivianos abonados en un hospital público de Oruro y de 9 mil dólares en una clínica de Cochabamba.





La ministra de Salud de Bolivia sostuvo la "voluntad" de buscar un acuerdo y aclaró que Vilca tuvo "las mismas prestaciones médicas a las que tiene derecho cualquier boliviano y boliviana".





Morales dijo al respecto: "No comparto que Manuel haya recibido por parte de las autoridades sanitarias el mismo trato que un ciudadano boliviano, no obstante, no es de mi incumbencia la forma en que atienden o no a los ciudadanos bolivianos".









Carta del Gobernador

Carta del Gobernador









"Si reafirmo el concepto de la reciprocidad entre nuestros países, de modo tal que si nosotros atendemos en forma gratuita en nuestro sistema de salud a los ciudadanos Bolivianos, requerimos el mismo trato para con los ciudadanos Argentinos", dijo.





"Celebro que se haya tomado la decisión de avanzar hacia una salud universal y gratuita, ya que son muchos los ciudadanos bolivianos, que emigran constantemente al mío y en particular a mi provincia, para buscar soluciones sanitarias que evidentemente en el suyo no las encuentran", sumó en otro extracto de la carta.