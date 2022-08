Choque fatal en Ruta 14: soñaba con el auto propio, lo compró y murió con toda su familia

Entre la angustia y el shock, Silvana Ramírez dijo a Clarín: "Mi hermanito del alma, no puede ser lo que pasó, no entiendo nada, cómo pudo suceder, Denis era un pibe tranquilo, prudente, nada loquito y como tuerca que era estaba feliz con poder manejar en ruta. Se iba con toda la familia a pasar el fin de semana largo a la ciudad de Corrientes. Nos vimos anteayer, pasó a saludarme, tomamos unos mates y viajaban al otro día (jueves). Había arreglado en el trabajo para poder tomarse estos dos días y volver el martes. Estaba contento, tenía muchas ganas de cambiar de aire, allí los esperaban familiares, una fiesta, todo estaba planeado para unos días hermosos... Y pasa esta tragedia. No sabemos qué pudo pasar, si fue una falla mecánica, si fue un error humano, no sabemos nada. Ahora sólo queremos traer los cuerpos pero nadie nos ayuda, ni la empresa donde trabajaba Denis ni la aseguradora", expresó.