Vicente Taborda: "En Platense me dijeron que solo tenía que pensar en jugar al fútbol"

La felicidad de Vicente Taborda

"Es una alegría gigante. Siempre lo digo, el club me abrió las puertas y eso no me lo voy a olvidar nunca, así como espero que nunca se olviden de la primera estrella del club", arrancó en un mano a mano con TNT Sports. Y de inmediato pasó a hacer referencia a su estadía en Boca.

"Nuestro principal lema es ese. Sergio Gómez dijo que Platense es un club de oportunidades. Puedo hablar de mi caso, por ahí no tenía los minutos que uno busca y creía que necesitaba para sentirse bien", dijo Taborda, quien tras la primera cesión en 2023, regresó al Xeneize en agosto de 2023.

Sin embargo, el volante de 23 años no consiguió tener los minutos que quería y regresó a Vicente López. Algo que seguramente recordará para siempre. "Sinceramente necesitaba jugar, hace un año estoy acá y cada vez me fui sintiendo mejor", tiró. Y si bien quiso evitar la polémica, terminó manifestando cierto malestar por los manejos de Boca.

Taborda, sin vueltas

"Yo sabía que estaba bien, me entrenaba bien. Eso me doy mérito a mí, por siempre seguir cuando las cosas no salían bien no rendirme. Sabía que las cosas me iban a salir", dijo. Hasta que remató: "El mercado anterior a que venga a Platense se hizo largo por cosas dirigenciales. Eso me ocupaba mucho la cabeza, no estaba enfocado mucho en el fútbol".

De esta manera, pese a no mencionar a Juan Román Riquelme, dejó en claro que no la pasó bien por tener que dejar Boca. Y a la espera de su vuelta pactada para fin de año, disfruta del título conseguido en Platense. "Acá me dijeron que solo tenía que pensar en jugar al fútbol", cerró Vicente, totalmente emocionado.