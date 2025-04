IronPaz: Viviana Paiva vivió una experiencia extraordinaria

No fue solo un reto para aquellos que buscaban llegar al podio, sino para todos los que, con sacrificio, perseverancia y disciplina, decidieron poner a prueba su capacidad física y mental. Constó de 6 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y 42 de pedestrismo, una combinación que exigió no solo una excelente preparación, sino también una gran fortaleza emocional.

De Paraná al IronPaz: la atleta compartió en redes su increíble experiencia

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guillermina Ingrao (@guillerminaingrao)

Viviana Paiva comenzó la prueba en el agua, mostrando, una vez más, la solidez que la ha caracterizado a lo largo de su carrera. Su habilidad en la natación le permitió enfrentar la fría corriente del río con la tranquilidad de quien sabe cómo gestionar los momentos de presión. Este primer segmento fue una clara muestra de su experiencia y su tiempo reflejó la perfección técnica que la atleta pone en cada desafío que enfrenta.

Luego vino el tramo de ciclismo, una de las partes más temidas de la competencia debido a la distancia y las diversas dificultades del recorrido. En esta etapa, Viviana mantuvo un ritmo constante y calculado, gestionando su energía a lo largo de los 180 kilómetros. Pero, más allá de su desempeño individual, fue imposible no notar el esfuerzo de todos los ciclistas que participaron, muchos de los cuales también luchaban contra el agotamiento y las condiciones difíciles del terreno.

Finalmente, la maratón de 42 kilómetros fue la prueba de resistencia definitiva. El desgaste acumulado en las etapas anteriores se sintió en las piernas de todos los participantes. Pero la voluntad de seguir adelante fue lo que prevaleció. Paiva, como muchos otros, mostró su tenacidad para continuar pese al cansancio, enfrentando los kilómetros finales con el corazón puesto en la meta. A su lado, numerosos atletas completaban el recorrido, algunos buscando una marca personal, otros simplemente luchando por llegar al final. Cada uno de ellos representaba el verdadero espíritu del IronPaz: la búsqueda del autoconocimiento, la superación y el disfrute del proceso.

Lo que destacó a todos los participantes fue la actitud con la que enfrentaron esta exigente prueba. A lo largo de la jornada, se vio a atletas de todas las edades, orígenes y niveles de experiencia, compartiendo una meta común: cruzar la meta, sin importar el tiempo que tardaran en llegar. Esta camaradería entre los competidores, el apoyo mutuo y el reconocimiento de los esfuerzos ajenos, fue un aspecto fundamental de la edición 2025.

Este tipo de desafíos resaltan el espíritu de comunidad que existe entre los atletas, donde el éxito no solo se mide en medallas, sino también en la satisfacción personal de haber completado una de las pruebas más duras del mundo del deporte. En este sentido, los competidores dejaron una huella imborrable, demostrando que cada meta alcanzada fue, en realidad, un reflejo del esfuerzo colectivo y de la resiliencia que caracterizó a todos los que decidieron desafiarse.

Viviana Paiva le relató a Diario UNO cómo superó el exigente desafío

Viviana destacó la importancia del evento y la experiencia vivida, hablando con UNO sobre la organización y el ambiente que reinó a lo largo de toda la competencia.

—¿Qué fue lo que más te motivó a participar en esta edición del evento?

—Lo que más me motivó a participar en esta edición del evento fue lo que viví el año pasado. En ese momento ya estaba inscripta. Pero mi mamá se enfermó, su salud empeoró y, lamentablemente, falleció. Por eso, dejé de lado cualquier cosa personal o deportiva, para poder estar presente en lo familiar. El 2024 fue un año durísimo para mí, tuvimos dos pérdidas muy importantes en la familia, y sinceramente, uno necesita estar bien, al menos mínimamente, para poder entrenar, sobre todo para este tipo de eventos. Así que decidí suspender todo. Pero cuando se abrió la inscripción para este año, no lo dudé y me anoté.

—¿Cómo te preparaste física y mentalmente para enfrentar una prueba tan exigente?

—Para prepararme, busqué un profesional especializado en distancias largas. Me lo recomendó una ultramaratonista que ya había participado en este evento. Le pedí un plan de entrenamiento, aunque la verdad es que solo pude cumplir con un 40% del mismo. Con respecto a la preparación mental a la cual te referías, siempre digo que el primer paso es querer hacerlo, después empezar a visualizarlo y no perder ese enfoque.

—¿Cuál de las tres disciplinas te resultó más desafiante?

—Sin dudas, la parte que más me costó fue la de ciclismo. Salí del agua con mucho frío, había viento helado y, como no podés cambiarte, tuve que subirme a la bicicleta toda mojada. En un momento, el organizador me vio tan mal que me dio su campera y me preguntó si quería seguir. Le dije que sí, que iba a terminar como fuera.

—¿Qué aspectos de la organización te impresionaron más este año?

—Lo que realmente me impresionó fue la dedicación de la organización. No solo estaban atentos a los participantes, sino también a quienes asistían o ayudaban en el recorrido. Se encargaron de todo y no faltó nada. Recorrían el circuito para asegurarse de que todo estuviera cubierto. Que dos personas hayan logrado organizar algo tan grande y bien cuidado, me pareció realmente admirable.

—Como referente en bienestar deportivo, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a quienes te siguen?

—A quienes me siguen y quizás no me conocen tanto, quiero decirles que si tienen un objetivo en mente, lo visualizan y se animan a hacer el camino para alcanzarlo, lo van a lograr. Hoy en día, conseguir metas personales es cada vez más difícil, porque estamos constantemente rodeados de distracciones que nos sacan de foco. Pero siempre se puede. Incluso, en los peores momentos, cuando sentimos que queremos tirar la toalla, siempre aparece una fuerza interior que nos empuja a seguir.