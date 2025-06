Iker Muniain le dijo adiós a San Lorenzo: ¿Se retira del fútbol?

Iker Muniain habló en conferencia de prensa y confirmó que no continuará en San Lorenzo de Almagro. El futbolista español anunció su despedida del equipo de Damián Ayude y dejó abierta la posibilidad de retirarse del fútbol profesional, una opción que por primera vez considera seriamente.

"Es un recuerdo que me llevo para toda la vida. Es una decisión muy meditada, difícil, como todas las que se toman en la vida por uno u otro motivo. Me voy, pero un pedacito de aquí me quedará para siempre", expresó el exjugador del Athletic Club.