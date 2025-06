¿Sergio Ramos se pierde el partido ante River Plate?

Aunque su jerarquía se mantiene intacta, el cuerpo técnico de Monterrey optó por no exigirlo, conscientes de que su capacidad de recuperación ya no es la misma que en sus tiempos de gloria en el Real Madrid. Sin embargo, puertas adentro aseguran que no hay nada de qué preocuparse y confían en que estará desde el arranque en el duelo de este sábado a las 22.