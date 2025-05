El Capibá RC festeja su aniversario

El pasado 10 de mayo la entidad celebró el 44° aniversario de su fundación y lo festejarán el próximo domingo, con un almuerzo acompañado de una peña folclórica con músicos en vivo.

La actualidad del Capibá RC

Dirigentes Capibá.jpg José Galarraga (presidente), Valentina Giménez (secretaria) y Viviana Vernack (vicepresidenta). Detrás, la práctica del equipo de sóftbol del Capibá RC. Víctor Ludi/UNO

Para saber más de los festejos que se vienen y conocer la realidad que vive el club, UNO visitó las instalaciones de Capibá y dialogó con su presidente, José Galarraga, la vicepresidenta Viviana Vernack, y la secretaria Valentina Giménez.

“Al almuerzo pueden asistir todas las personas que quieran, no es indispensable que sean socios o no. Personas que estuvieron ligados al club en el pasado y que ahora no están más nos consultaron para poder venir. El almuerzo será acompañado con una peña folclórica, por lo que disfrutaremos de la música también. La tarjeta se abona a la cuenta del club y ese día se les dará a las persona una pulserita identificatoria. Nuestra idea es que venga toda la familia y, para que se abaraten los costos, pueden venirse con la conservadora y traer su bebida”, explicó Viviana.

Por su parte, Lolo Galarraga se mostró feliz por lo que están viviendo: “el club está en crecimiento. Tenemos actividad de lunes a lunes, ya sea con el hockey, el rugby o el sóftbol. Los fines de semana nos suele pasar que los sábados tenemos partidos del Dos Orillas de hockey y el domingo del Provincial de rugby. En otra época las distintas de categorías entrenaban afuera de la institución, cosa que hemos cambiado. Tenemos a nuestros deportistas adentro de las instalaciones, lo que le ha dado otra vida al club y le ha generado más sentido de pertenencia a la gente. Que haya más movimiento, sumado al perimetrado, ha favorecido a la seguridad y eso le genera una mayor tranquilidad a los padres que nos confían el cuidado de sus hijos. Además tenemos vigilancia las 24 horas, cosa que nos cuesta mucho pero tenemos que hacer el esfuerzo para cuidar nuestro club. Tenemos un predio de 13 hectáreas y medias que queremos aprovecharlo al máximo. Para nosotros este lugar es un paraíso, cada vez que entramos sentimos una sensación de tranquilidad y una energía positiva que son impagables. Hacer que Capibá siga creciendo es nuestro norte al que apuntamos para seguir trabajando con ímpetu”.

Galarraga hockey.jpg Víctor Ludi/UNO

Labores y el proyecto de la cancha de sóftbol

El titular de la entidad también mencionó los trabajos que se están llevando a cabo: “Estamos adecuando las instalaciones para que la familia se sienta a gusto cuando venga. Estamos mejorando el sector de parrillas y otras cuestiones edilicias. Durante 10 años estuvimos enfocados en la construcción de la cancha hockey, lo que hizo que descuidáramos un poco los otros sectores del predio, pero hoy ya estamos viendo los frutos de esa inversión. Además se está realizando el emparejamiento del terreno donde se va instalar la cancha de sóftbol. Son cosas que entusiasman a nuestros deportista y sus familias. Desde la comisión directiva del club estamos acompañando a las subcomisiones de rugby, hockey y sóftbol, que están trabajando de manera ordenada y seria”.

Para concluir, los dirigentes también adelantaron algunas novedades que se vienen en el club.

“Entramos en el programa de la municipal Construir valores. La municipalidad nos ayudaría pagándole a tres profesores. En función de esto nuestra idea es fortalecer las categorías infantiles, de cinco a 14 años en las tres disciplinas. También tenemos el proyecto de incorporar deporte para la tercera edad”, dijeron.

Un clásico de los clubes

pastelitos.jpg Víctor Ludi/UNO

La gente de Capibá RC organizó una venta de pastelitos de batata y membrillo para recaudar fondos para la institución. La gente vinculada a la entidad estuvo colaborando con la iniciativa.