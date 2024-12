Conmoción en Uruguay por el crimen de un jugador de 14 años.

Geral Froste, arquero de la la Sub 14 del Montevideo City Torque, fue asesinado en la madrugada de Navidad

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Geral Froste, arquero de la SUB 14 del club. Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en este momento de tristeza para todos nosotros. Hasta siempre, Geral pic.twitter.com/YD4lhh4zea — Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) December 25, 2024

La situación trajo gran repercusión al oriental del Río de La Plata y no tardó Montevideo City Torque en realizar un comunicado que difundió en sus canales oficiales para expresar su más sentido pésame ante la pérdida de uno de sus jóvenes promesas: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Geral Froste, arquero de la Sub 14 del club. Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en este momento de tristeza para todos nosotros. Hasta siempre, Geral", expresó la institución.

De momento, hay dos armas incautadas y tres personas detenidas por el homicidio de Froste. Su abuelo Eriberto habló tras el hecho y no ocultó su lamento por el trágico asesinato de su nieto en medio de las fiestas: "Él, lo que hacía era jugar al fútbol. Vivía por su fútbol, vivía por el City Torque. Me lo asesinaron mal, me lo asesinaron mal. Es un niño que no se merecía esto".

"Nos mató a todos, a todo el barrio. Acá en el barrio era querido, no había nadie que no lo quisiera a Geral, porque era un botija sano, que no tenía maldad para nada, al contrario, él vivía riéndose y era todo sonrisas. La vida de él era una sonrisa", expresó en diálogo con Subrayado.