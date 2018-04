Martín Casar reveló el motivo de su separación de More Rial: "Un día Jorge me hizo pasar a su camarín y..."

La semana pasada,, ex de, habló consobre la acusación que lanzóenacerca de que el periodista le pagaba a futbolistas para que "novien" con su hija.

Tras el escándalo con Natacha en Comodoro Py, Jorge Rial publicó en Twitter la supuesta declaración de la mediática, sin tapar sus datos privados (celular y dirección). Esto molestó a Jaitt, quien lanzó fuertes tuits contra el conductor de "Intrusos".

"¿Así que publicaste mi celular sorete, mal padre, sinvergüenza, que pagó a la SIDE para que no salten tus tramoyas con Cristóbal López y yo tengo hijos propios que cuidar y no pago jugadores de inferiores que novien con mi hija como vos hacés? @rialjorge", escribió Natacha junto al número de celular de Rial.

En diálogo con este portal, Casar le respondió a Jaitt: "Se le están acabando los cartuchos, se ve que ya no tiene con que sostener lo que dice, hoy dio prueba de eso. No es cierto lo que dijo. Conmigo está muy equivocada. A mí Jorge Rial no me pagó absolutamente nada. Si ella sostiene lo contrario, que la doña muestre las facturas de compra".





morena-rial-natacha-jaitt.jpg





Además dijo que "Jorge Rial no me pagó absolutamente nada pero si fue el causante de mi separación. Todo el mundo escucho una única versión y fue la de Morena. Que yo le fui infiel y por eso nos separamos... cuando en realidad las cosas hablan por sí solas".

Y ahora, en una nueva declaración que hizo a PrimiciasYa.com, el futbolista reveló qué fue lo que pasó con More: "Hace varios meses, en julio más precisamente, Jorge Rial me hizo pasar a su camarín en Intrusos. Una vez estando ahí, me dijo entre tantas cosas, que yo era un "pirata" pero él era más pirata que yo".

"Me mostró unas capturas de pantalla en donde yo supuestamente me hablaba con una botinera muy conocida del ambiente. No me quedé callado y lo invité a revisar mi celular. Cualquier persona puede poner mi nombre y una foto mía en su WhatsApp y hablar boludeces como si fuera yo. Me quisieron ensuciar y no pudieron. Después me mandaron a callar la boca. Y tengo pruebas de todo esto. Siempre fui muy trasparente, no tuve ni tengo nada para esconder. Me queda la conciencia tranquila que hice todo bien", remarcó Casar.

Por último, añadió: "Me quiso inventar una historia que jamás hubo y paso. Si su intención era que yo terminara con Morena lo logró, no en julio sino en noviembre después de varios meses. Una lástima que se hayan dado las cosas así".