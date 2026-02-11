La Justicia desestimó la demanda del exnovio de Martín Cirio y falló a favor del influencer

Uno Entre Rios | Martín Cirio

11 de febrero 2026 · 11:29hs
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este martes no hacer lugar a una demanda por daños y perjuicios iniciada contra Gustavo Mariano Martín Frattini, el influencer conocido públicamente como Martín Cirio o “La Faraona”, y dejó firme el fallo que lo favorece.

La presentación judicial había sido realizada por Santiago Adamoli, expareja del creador de contenidos, quien lo acusó de haberlo expuesto a presuntas agresiones y situaciones de hostigamiento a través de redes sociales.

En su resolución, el máximo tribunal consideró inadmisible el recurso extraordinario presentado por Adamoli y se expresó en los siguientes términos: “Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Que ‘…cabe poner de relieve -a fin de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de la Corte Suprema- que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida…'”.

La decisión lleva la firma de los jueces Rosatti, Maqueda, Highton de Nolasco y Lorenzetti.

De 2019

El conflicto judicial se remonta a 2019, cuando Cirio contó públicamente a sus seguidores que su entonces pareja le había iniciado una demanda en la que reclamaba el 30% de sus ingresos. En ese contexto, el influencer relató aspectos de la relación que mantuvo durante unos 11 meses con Adamoli, a quien mencionó con el apodo “El Chómpiras”, y explicó cómo se produjo la ruptura.

Hostigamiento

Adamoli sostuvo que ese video lo afectó de manera directa, ya que tras su difusión comenzó a recibir ataques en redes sociales. Por ese motivo, responsabilizó a su expareja por el hostigamiento y avanzó con una acción judicial por daños y perjuicios.

En primera instancia, la Justicia había dado lugar al reclamo. No obstante, la Cámara Civil revocó ese fallo al concluir que no existía una relación directa entre las publicaciones de Cirio y las agresiones denunciadas. Además, remarcó que el influencer no había mencionado al demandante por su nombre ni aportado datos que permitieran identificarlo, y que tampoco incitó de forma explícita a sus seguidores a atacarlo.

Tras esa resolución adversa, Adamoli presentó un recurso en queja ante la Corte Suprema. Finalmente, el máximo tribunal rechazó la presentación por considerarla inadmisible, confirmó lo resuelto por la Cámara y dio por concluido el caso, que quedó cerrado a favor de Martín Cirio.

Martín Cirio La Faraona Justicia Influencer
La Justicia desestimó la demanda del exnovio de Martín Cirio y falló a favor del influencer

La Justicia desestimó la demanda del exnovio de Martín Cirio y falló a favor del influencer

La Justicia desestimó la demanda del exnovio de Martín Cirio y falló a favor del influencer

La Justicia desestimó la demanda del exnovio de Martín Cirio y falló a favor del influencer

