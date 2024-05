Karina Milei fue manager familiar en la compra de cuatro departamentos en Miami por US$2,7 millones

Con 52 años, la licenciada en Relaciones Públicas, amante de la pastelería, había participado en actividades comerciales en compañías de Norberto Milei, su padre, un ex conductor de autobuses convertido en empresario del transporte, quien luego incursionó en otros rubros. Esas inversiones familiares se diversificaron en los últimos años hasta llegar a Estados Unidos, según develó una investigación colaborativa entre Hugo Alconada Mon y Ricardo Bron (La Nación), Iván Ruiz (CLIP), Emilia Delfino (elDiarioAR), Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli y Angus Peacock (OCCRP).

Karina Milei y sus padres, Norberto y Alicia, manejaron una sociedad en el Estado de Florida que compró al menos cuatro propiedades por US$ 2,7 millones, según consta en los registros públicos que revisaron durante los últimos meses.

Los Milei adquirieron los departamentos a través de la sociedad estadounidense Alkary Investments LLC entre 2018 y 2019. Los tres miembros de la familia aparecieron como directivos de esa firma, cuyo nombre es el acrónimo de “Alicia” y “Kary” (apócope de Karina), según el acta de constitución y los reportes anuales de la compañía provistos por Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). ¿Fue declarada esta sociedad ante las autoridades argentinas? Ante la consulta de esta alianza sobre si esta sociedad fue debidamente declarada ante las autoridades fiscales argentinas, un vocero de la Presidencia indicó que “no se verificó esto”, “no se tiene presente”.

Los Milei compraron dos departamentos en el edificio “Aria on the Bay”, en Miami Beach. Los planes financieros de los Milei cambiaron entre 2021 y 2022, cuando el mundo sentía el cimbronazo de la pandemia del Covid-19 y, al mismo tiempo, Javier Milei ya se había lanzado en su carrera política.

Alkary Investments dejó de pagar los créditos hipotecarios (que eran por lo menos tres), lo que motivó demandas judiciales en Estados Unidos contra Norberto Milei y la sociedad, según consta en documentos judiciales de los condados de Broward y Miami Dade. Los reclamos en los tribunales se cerraron cuando los Milei vendieron esas propiedades por un total de US$ 2,3 millones y cancelaron las deudas. El último departamento fue vendido en marzo de 2022, después de que Javier Milei asumiera como diputado.

Los documentos revisados por el CLIP, La Nación y elDiarioAR no permiten conocer si los Milei obtuvieron ganancias en su inversión estadounidense o si, por el contrario, pese a haber alquilado al menos uno de esos inmuebles, terminaron con las cuentas en rojo. Tampoco precisan si la hermana del presidente argentino aportó dinero a las operaciones en el estado de Florida o si retiró o no fondos tras la venta de las inversiones inmobiliarias.

El vocero Manuel Adorni respondió que “Karina Milei sólo figura en la sociedad por una decisión familiar”, pero que “ella no hizo ningún aporte de capital”. Y agregó que “a pedido de Norberto Milei, Karina y Alicia figuraban para que cualquiera de los tres tuviese atribuciones para manejar las inversiones”.

Alkary habría desembolsado cerca de US$ 1 millón para adquirir esos inmuebles, capital que se combinó con las hipotecas, según surge de los precios de compra de las propiedades disponibles en los registros oficiales de los condados de Miami Dade y Broward y los montos de cada hipoteca, que también constan en documentos disponibles. Consultado Adorni replicó que “el monto lo pueden ver en el mismo lugar donde encontraron la información de los cuatro departamentos”.

Los montos que la familia Milei movió en Estados Unidos, sin embargo, están muy lejos de las que Karina Milei presentó ante la Oficina Anticorrupción de Argentina. La Secretaria General de la Presidencia cotizó sus bienes por un total de 1,7 millones de pesos argentinos, menos de 2.000 dólares al valor oficial de divisa, el menor patrimonio del Gabinete.

La hermana del presidente argentino declaró ser propietaria de una casa en Vicente López, una zona residencial en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, de unos 150 metros cuadrados, que recibió en 2011 como adelanto de su herencia. Pero no informó departamentos, acciones, dinero en efectivo ni cuentas bancarias fuera de la Argentina.

Entramado societario

Karina Milei ya había ocupado roles secundarios en otras empresas de su padre registradas en Argentina. Norberto Milei, 81 años, conocido como “Beto” había sido conductor de autobuses de la línea 111 y 21, entre otras, antes de volverse empresario del transporte en Buenos Aires y sus alrededores. Después, el papá de Karina y Javier se dedicó a otras actividades, como la agropecuaria y financiera, según los registros que aparecen en el Boletín Oficial de Argentina.

Las relaciones familiares fueron muy distintas para los hermanos Milei. El vínculo entre Javier y sus “progenitores”, como los llamaba durante los años en que, según él, no se dirigían la palabra, sólo se restableció en los meses previos a la pandemia de 2020, por intervención de su hermana, que siempre se mantuvo más próxima a sus padres.

A diferencia de Javier, Karina sí tuvo un rol en el entramado empresarial de la familia. La funcionaria figuró en 2007 como directiva de Neumáticos Acassuso SRL, una compañía de servicios de neumáticos y lubricentro, un rubro complementario de su negocio con los autobuses.

Alkary Investments fue creada en Florida en enero de 2015. La hermana, el padre y la madre del presidente argentino integraron el directorio junto a Javier Guezikaraian, un agente inmobiliario nacido en la Argentina pero residente en Miami, de fluida relación con la familia, según consta en las redes sociales.

Cuando decidieron invertir, los Milei llamaron a Guezikaraian, un viejo amigo de Karina de la facultad. La hermana del presidente lo conoció cuando cursaban algunas materias juntos en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), según dijo una fuente cercana. Ella estudiaba la licenciatura en Relaciones Públicas y Comunicación; él, una licenciatura en Comercialización. “Los une una amistad de más de 30 años”, dijo el vocero de la Presidencia.

Karina y Guezikaraian siguen hoy en contacto. De hecho, volvieron a verse el pasado abril último durante la visita de los hermanos Milei a Estados Unidos, según pudo reconstruir esta investigación. El vocero Adorni explicó que los fondos invertidos tuvieron como origen la venta de las empresas de Norberto Milei.

Fuentes cercanas a la operación inmobiliaria dijeron a esta alianza que “Beto” Milei invirtió en Florida parte del dinero obtenido tras la venta de sus empresas de colectivos con el fin de alquilar esos departamentos y, así, obtener una renta. La decisión habría sido tomada en 2015 -cuando se registró la sociedad- pero como aún existían restricciones cambiarias en Argentina, recién se concretó en 2018, agregaron las fuentes.

Las primeras operaciones inmobiliarias de Alkary en Estados Unidos fueron en junio de 2018, cuando el vínculo entre el actual Presidente y sus padres todavía estaba roto, según el propio Milei dijo en septiembre de ese año en una entrevista televisiva. Entonces, el economista acusó públicamente a su padre de hacerle bullying, narró las “palizas” que le propinaba y también mencionó los malos tratos de su madre. “Javier Milei en ese tiempo estaba distanciado de los padres y no tuvo nada que ver en esta inversión”, remarcó el vocero de la Presidencia argentina.

Mientras tanto, Karina, Alicia y “Beto” Milei adquirieron mediante Alkary Investments dos departamentos en el condominio “Aria on the Bay”, de Miami Beach, por US$727.900 y US$643.900 respectivamente, operaciones que fueron registradas por el sitio web oficial del condado de Miami.

Las dos operaciones restantes se ejecutaron meses antes de la pandemia, en diciembre de 2019: compraron un par de propiedades en un lujoso edificio sobre la avenida South Ocean Drive, Hollywood, Florida, por US$695.900 y US$650.900, tal como quedó registrado en el sitio oficial del condado de Broward. Al menos tres de esas adquisiciones se concretaron mediante créditos hipotecarios. Las cuatro adquisiciones se concretaron mediante créditos hipotecarios.

Pero dos años más tarde, cuando el Covid-19 obligó a frenar la actividad en Florida, el negocio de los alquileres se cayó. Los Milei, entonces, vendieron tres de los cuatro departamentos en julio de 2021, bajo presión de sus acreedores, que les reclamaban las cuotas impagas ante la Justicia estadounidense, según consta en los registros de los tribunales de ese país.

Los reclamos de los acreedores en los tribunales del estado de Florida ocurrieron cuando Javier Milei ya estaba embarcado en su primera campaña electoral como candidato a diputado nacional. Y la última venta de uno de los inmuebles en Estados Unidos fue en marzo de 2022, con un dato resultante: todas las operaciones se realizaron a un precio menor que las compras. De hecho, la sociedad habría perdido entre las cuatro operaciones de compraventa cerca de US$400.000 dólares.

El default de los Milei

Alkary dejó de pagar las cuotas de una hipoteca con el Italbank International, una firma portorriqueña que le había prestado dinero para adquirir dos departamentos en el South Ocean Condominium, en Hollywood. Esto sucedió justo cuando Javier Milei estaba pasando la cuarentena junto a sus padres.

Los impagos comenzaron en marzo de 2020 y un año después, Italbank entabló una demanda judicial por una deuda acumulada de US$909.961, según los documentos judiciales. La demanda apuntó contra Alkary, pero también contra Norberto Milei y requirió algo más: el remate en subasta pública de ambos inmuebles si los Milei no abonaban la deuda acumulada entre capital, intereses y costas del juicio.

En julio de 2021, la jueza Marina García Wood falló a favor de Italbank. En su sentencia, dispuso que el remate de ambos inmuebles sería el 25 de agosto de ese año. Pero un día antes de la ejecución, Italbank desistió voluntariamente del reclamo económico, una disposición que suele realizarse cuando se cancela la deuda.

No fue el único compromiso financiero de los Milei que entró en default: Alkary también había dejado de pagar en septiembre de 2020 las cuotas de otra hipoteca, esta vez con el prestamista Invictus Residential Pooler LLC, por la unidad 4904 en el condominio “Aria on the Bay”. Seis meses más tarde recibió una nueva demanda.

El historial de deudas de Norberto Milei en Estados Unidos ya había registrado capítulos preliminares con organismos tributarios de Argentina. La justicia argentina condenó a la empresa Teniente General Roca SA, donde “Beto” era presidente, por la evasión de tributos de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) de los años 2002 y 2003 por un total de $120.000 (cerca de US$35.000 al tipo de cambio de ese momento).

En Estados Unidos, en tanto, los Milei dejaron oficialmente Alkary en 2022, pero Guezikaraian continuó como manager de la compañía hasta su disolución, en mayo de 2023, cuando Javier Milei ya recorría el país como parte de su campaña presidencial.

“Los departamentos fueron vendidos y liquidados, ya que la idea era ponerlos en alquiler para que no generen gastos. La pandemia derivó en la cancelación de reservas y alquileres por lo que nunca generaron ingresos. Ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos que originaban, Norberto decidió la liquidación inmediata”, explicó Adorni.

En el caso de Alkanor Investments, los padres y la hermana de Milei participaron como directores, aunque la firma fue disuelta en plena pandemia, en julio de 2020, en los mismos meses en que comenzaron los problemas por la falta de pagos de las hipotecas. “Alkanor tenía como finalidad la compra de uno de los departamentos que finalmente se compró bajo Alkary, con lo cual se terminó cerrando sin movimiento alguno”, indicó Adorni. Esta alianza no encontró que alguna de estas compañías hubiera adquirido propiedades en Estados Unidos.

Consultado si la familia Milei declaró a las sociedades Alkary y Alkanor ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Adorni replicó que “no se verificó esto ya que al haber existido la situación antes descrita (por las pérdidas registradas por Alkary y la inmovilidad de Alkanor), no se tiene presente”.