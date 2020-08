Luis Lacalle Pou anunció que no aumentará los impuestos en Uruguay

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, presentó esta semana los principales lineamientos del Presupuesto Quinquenal y aseguró que no habrá suba de impuestos. Además se comprometió a que durante su gestión habrá una rebaja del déficit fiscal y de la inflación.

Por su parte, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, sostuvo que para este año se espera un déficit fiscal de 6,5% y una caída del PBI de 3,5%, mientras que para el año que viene el rojo de las cuentas públicas bajaría a 4,1% y desde allí paulatinamente hasta el 2,5% al final del período de gobierno.

"El escenario base para nosotros es de una inflación cayendo a lo largo de este período", dijo Arbeleche y recordó las palabras del presidente del Banco Central, Diego Labat, "quien ha sido bien claro al decir que la inflación tiene que ir a niveles regionales e internacionales, que tenemos que dejar de jugar en la cancha chica para pasar a la cancha grande".

"El Presupuesto Nacional habla de ingresos y de egresos y sabemos que los ingresos provienen de los bolsillos de los uruguayos, y aquí una vez más un compromiso electoral: no vamos a aumentar los impuestos", aseveró Lacalle Pou en su comparecencia del miércoles.

"Nosotros podemos cumplir el plan sin meterle la mano en los bolsillos a los uruguayos, lo dijimos en campaña electoral y lo reiteramos, los bolsillos de los uruguayos no aguantan más carga impositiva", indicó el mandatario y agregó: "Este es un presupuesto austero, de ahorro".

El presidente aseguró además que, pese al "retraso por el Covid", se cumplirá con el compromiso electoral de "tener un ahorro de US$ 900 millones o más".

Este es un presupuesto "con profunda vocación de sensibilidad social, un presupuesto que fortalece a la salud, en las patologías y enfermedades históricas y en las que se están dando con más frecuencia en la salud mental, un presupuesto que va a hacer hincapié en las adicciones, un presupuesto que va a destinar recursos y va a obtener recursos de manera extraordinaria para la generación de infraestructura".

El presidente aseguró que "en Uruguay no va a faltar una ambulancia, un docente. No se trata de afectar ningún área sensible", dijo.