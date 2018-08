España: 377 heridos al derrumbarse un muelle de madera durante un concierto

Este domingo, al menos 377 personas han resultado heridas, cinco de ellos de gravedad, en España luego de que se derrumbara una plataforma de madera durante un concierto del festival O Marisquiño, en la ciudad gallega de Vigo, informa Faro de Vigo. Parte de los accidentados cayeron al mar.





Los médicos precisaron que las vidas de las cinco personas que presentan heridas de gravedad, como fracturas y alguno traumatismo craneoencefálico, están fuera de peligro. La Policía Nacional afirma que no hay constancia de víctimas mortales. No obstante, buzos siguen rastreando las aguas para cerciorarse de que no quedan personas atrapadas bajo los escombros.





Embed A foto amosa como está agora o #Marisquiño18, onde pola noite resultaron feridas máis de 200 persoas tras derrubarse a plataforma de madeira do Náutico de #Vigo. Todas foron evacuadas a distintos hospitais. Non constan falecidos nin desaparecidos / +infohttps://t.co/iNPp6gjZpm pic.twitter.com/dPVe8337pv — 112Galicia (@112Galicia) 13 de agosto de 2018





Según los testimonios de las personas presentes en el lugar de los hechos, el muelle de madera cedió durante la primera canción del concierto. La desgracia ocurrió justo después de que el cantante Rels B pidiera a la multitud que saltara al inicio de su actuación.





El incidente derivó en un cruce de acusaciones sobre las posibles responsabilidades políticas de lo ocurrido. Mientras el Partido Popular reitera críticas realizadas ya hace meses sobre el mal estado de conservación del paseo marítimo y la peligrosidad asociada al mismo, el Ayuntamiento habla de un "fallo estructural" que nada tiene que ver con el mantenimiento y emplaza a cualquier reproche hasta el momento en que concluya la investigación sobre lo ocurrido.





El PP denunció ya en mayo que el Ayuntamiento de Vigo era el responsable de la conservación y mantenimiento de la zona que cedió en función de un convenio a tres bandas firmado en el año 1992 entre el Consistorio, Zona Franca y Autoridad Portuaria y que lo tenía abandonado, con "losetas destrozadas, maderas rotas y puntas al aire", pero el alcalde, Abel Caballero, compareció ante los medios este lunes y aseguró que "el problema de mantenimiento de unas tablas no tiene nada que ver con lo que pasó". Abel Caballero (PSOE) pidió calma porque "primero hay que saber por qué se produjo el derrumbamiento"













