Tatuajes sobre la Selección Argentina más elegidos

“Aumentaron los motivos de la Selección Argentina, ¡sin dudas! Desde el lunes que abrimos los locales, no paramos de trabajar”, contaron desde American Tattoo. “Debimos extender el horario de atención al público y sumar más tatuadores al staff. Desde que Argentina salió Campeón, no tatuamos otra cosa que no esté relacionado a eso”, agregaron.