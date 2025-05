Solidaridad: decidió regalar un costoso vestido de 15 para hacer feliz a alguien

En tiempos en los que casi todo se compra y se vende, la solidaridad también tiene lugar: Rocío Basso decidió hacer un regalo muy especial para que alguna joven pueda cumplir su sueño, y publicó en su muro de Facebook: “Quiero regalarle este vestido a alguna chica quinceañera a la que le guste y que no tenga recursos para comprar uno. Necesito algo real, saber que lo va usar y no que lo va a vender por monedas. Lo tengo hace mucho guardado, de las épocas en que en mi local vendía vestidos de fiesta. Si hay alguien que realmente vaya a estar feliz de usarlo, quiero que me avisen y se comuniquen para regalarlo”.

Se trata de una prenda costosa, de corte clásico y alta calidad, que forma parte del stock que le quedó cuando tuvo que cerrar su tienda, hace unos meses y después de 11 años de esfuerzo y sacrificio. Si bien Rocío podría poner el vestido a la venta y obtener algo de dinero a cambio, resolvió que el mejor destino para el atuendo sea destinarlo para que alguna persona tenga un momento de felicidad. “Siempre hay que buscar algo para sentirse bien, y con esto puedo hacer que alguien lo haga y sentirme bien yo también. Quiero poder regalárselo a alguna chica que lo use y de verdad se sienta satisfecha por poder tenerlo, porque hay muchas quinceañeras que sueñan con tener su vestido y no pueden”, contó a UNO.

La solidaridad como modo de vida

También mencionó que eran dos los vestidos de 15 que le habían quedado, y a uno ya lo regaló: “Era color azul francia y sentí la necesidad de poder ofrecérselo a una chica que cumplía sus 15 años y la familia no iba a hacer ningún festejo, pero a raíz de este vestido realizaron una celebración familiar. Me alegró mucho, porque tengo eso de que me gusta ver la felicidad en el otro”, comentó, y confió que esto la ha llevado a colaborar y ser voluntaria en diferentes grupos que ayudan al prójimo: “Esas cosas a mí me gustan, ayudar de una manera que reconforte al otro, que se sienta satisfecho, aunque esté pasando por un momento muy difícil”, precisó Rocío, quien en estos días estuvo teniendo padecimientos en su salud por las consecuencias de un cuadro de estrés que le produjo no haber podido seguir adelante con su negocio, por el que trabajó durante años, ya que los números no cierran y tiene que buscar otra forma ahora de ganarse la vida.

Vestido.jpg Rocío tuvo que cerrar su tienda y decidió regalar un vestido que le quedó en stock para alguien que cumpla sus 15 años

En cuanto al vestido que se planteó regalar, sostuvo que cuando reciba los pedidos de la gente a la que le interese usarlo, va a tener que decidir a quién entregárselo, y reiteró. “No es mi intención regalarlo a alguien que lo vaya a vender. Hay muchas cosas lindas en esto de poder lucir un vestido tan hermoso al cumplir 15 años. Para muchas personas esto tiene un gran significado. En mi caso, tengo guardado desde hace años el vestido que yo usé para mi fiesta de 15 y es un recuerdo maravilloso que atesoro. En este caso, para regalar este vestido nuevo que tengo y que me quedó de mi negocio, creo que voy a usar la intuición. Estoy esperando que venga la persona correcta y conocerla. Trabajé y ando mucho en la calle y me voy a dar cuenta de quien lo valora. Y creo que Dios me va a ayudar para darme cuenta de quién realmente lo necesita, es lo que le pedí, yo quiero sentirme bien al saber que alguna chica lo puede usar y ponerse contenta, eso quiero”.

Contacto

Después de dialogar con UNO, Rocío recibió un mensaje conmovedor de alguien que le contó sobre su deseo de festejar sus 15 y puede ser la candidata para el vestido, aunque aún resta conocerla. De todas maneras, dejó su teléfono de contacto: 343-3002152.