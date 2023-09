Lali Espósito, María Becerra, Emilia Mernes y más mujeres en el Equal

La primera en salir a escena fue Connie Isla, quien abrió el festival cantando ‘Equidad’, una canción que resalta esa búsqueda de igualdad. Con botas, falda, remera y un pañuelo blanco en su cabeza, dio rienda suelta a su último disco, ‘Isla Mater’. Enseguida le siguió Taichu, la joven de 22 años – viene de publicar su primer álbum, RAWR!– que cuenta con más de 30 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Spotify Argentina (@spotifyargentina)

Más entrada la noche fue turno de Soledad con éxitos como ‘Tren del Cielo. Revoleando su poncho en el aire instó a sus fanáticos a hacer lo propio con sus remeras. La artista resaltó el cariño de la gente y de un público, de distinta generación, que no es el usual en sus shows.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Spotify Argentina (@spotifyargentina)

La siguiente fue Karina. La reina de la cumbia puso a todos a bailar con ‘Corazón Mentiroso’, ‘Te quise olvidar’, ‘A esa’, ‘Frágil’ y cerró con la única artista invitada de la noche, Ivonne Guzmán, de la Delio Valdez.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Spotify Argentina (@spotifyargentina)

Ya entrada la noche, el rock se preparaba para decir presente. Minutos antes de las 20, un mensaje de Barbie Recanati aparecía en las pantallas para presentar a la siguiente artista: “Soy muy, muy amiga de la artista que está por llegar. La mejor jugadora de Fortnite que conocí, la mejor música, ciudadana ilustre de Sunchales. Yo la vi dar un show en tetas, fingir su muerte, cantar en una tormenta de nieve, la vi cantar arriba de un caballo. Hoy con muchísima emoción, y un poquito de miedo, les presento a mi artista argentina favorita, y mi lesbiana favorita del mundo, Marilina Bertoldi”.

Inmediatamente, una alarma comenzó a sonar seguida de una batería. El humo invadió el escenario y, con guitarra en mano, camisa, corbata y saco oversize, Bertoldi salió a escena. Sonaron ‘La Cena’, ‘La Casa de A’, ‘LA LA’ para una fiesta del rock que incluso tuvo a Lula Bertoldi en la guitarra.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Spotify Argentina (@spotifyargentina)

Con el festival entrando en su parte final, un video de Nicki Nicole dio la bienvenida a la oriunda de Nogoyá, Entre Ríos: “Ella es una de mis amigas más incondicionales. El día que la conocí estábamos en el estudio haciendo un tema para su primer álbum y ella me dice ‘que bueno conocerte al fin’. Yo ya la conocía pero no quería sonar fan, pero la verdad es que la admiro de hace muchísimo. Poder acompañarla, aunque sea desde la distancia, en este festival tan importante para ella, es algo hermoso para mí. Les quiero presentar a la reina, con ustedes, Emilia Mernes”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Spotify Argentina (@spotifyargentina)

Entre luces, humo y fuego, Emilia dio el golpe con ‘Recalienta’ y mostró por qué es uno de los nuevos talentos de la escena. Así siguió con ‘La Chain’, ‘Los del Espacio’, ‘Cuatro Veinte’ y más éxitos de su álbum ‘¿Tu Crees en Mi?’.

Lali Espósito Emilia Mernes María Becerra Marilina Bertoldi Soledad Festival Equal Spotify 1.jpg

El reloj marcaba las 10 de la noche cuando llegó el turno de Lali Espósito. En las pantallas, las encargadas de presentarla fueron Moria Casán y Juliana Gattas. “Lali es la genia, la genia que adoro. Mi sororidad a full, mi empatía a todos ustedes. Gracias Lali querida por convocarme para el ¿'Quiénes son?”, que son casi todos, que la disfruten”, afirmó La One, mientras que la cantante de Miranda agregó: “Llega ella, una gran artista, gran amiga y de las personas más graciosas que conozco. Lo que más me emociona de ella es haberla visto luchar y defender tanto su carrera musical y la música que ella quería hacer. Siempre amable y alegre pero firme y llena de seguridad. Así pasó una década de hacer lo que se le canta la… Deja la vida en cada disco, videoclip y show que da, y ustedes van a presenciarlo ahora mismo. Ella es el pop. Ella es Lali”. Entre luces rojas, llamas y al ritmo de ‘Disciplina’, Lali salió a escena, luego siguió con ‘KO’, ‘Obsesión’, ‘Diva’, ‘Cómprame un brishito’ y ‘Motiveishon’.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Spotify Argentina (@spotifyargentina)

“Hoy cuando me levanté y pensaba en este día dije, ‘siento lo mismo quizás, o parecido, al día que sucedió Vélez. Que orgullo ser, no por el egotrip sino por el hecho concreto, de ser la primera argentina en llenar ese estadio. Yo y todas las diosas, mis colegas, que pisaron y las que faltan pisar el escenario. Soy de las que cree que el feminismo y los hechos que cambian las cosas culturalmente se hacen, no se dicen, se hacen y se ponen en práctica. Acá solamente cantamos algunas, pero quiero mandar todo mi amor a todas las artistas. Hoy las estamos representando de alguna manera y ojalá que este escenario siga todos los años dándole espacio a tantas mujeres talentosas que hay en la música”, dijo Lali para reafirmar la importancia del evento.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Spotify Argentina (@spotifyargentina)

Para coronar la noche llegó el turno de María Becerra. Desde lo alto de una escalera, La Nena de Argentina comenzó su show con ‘Perreo Furioso’. Completamente de negro, y al frente de sus bailarines, siguió con ‘Automático’, ‘ADIÓS’ y ‘Miénteme’. Después invitó a la reina de la cumbia, Karina, para compartir ‘La misma moneda’. Por último, la autora de ‘Corazón Vacío’ se sumó al pedido para incluir más mujeres en la industria y destacar a todas aquellas artistas que día a día luchan por un lugar.