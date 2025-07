La entrerriana Emilia Mernes abrió su corazón: "Tenía que trabajar para salvar la vida de mi papá".

En su docuserie "Emilia, lo que no se ve", la cantante de Nogoyá muestra su lado más íntimo y los duros momentos que enfrentó fuera del escenario.

Con apenas 28 años, Emilia Mernes ya lleva casi una década construyendo una sólida carrera artística. Oriunda de Nogoyá, Entre Ríos, lo que comenzó como un sueño adolescente terminó convirtiéndose en una trayectoria marcada por logros imponentes, pero también por profundas dificultades personales y una gran carga emocional. Parte de esa historia, que hasta ahora había permanecido alejada de los escenarios y las redes sociales, se revela en su nueva serie documental: "Emilia, lo que no se ve".

Emilia Mernes y una década de carrera: talento, sacrificios y un documental revelador

En el primer episodio, titulado El deseo, Emilia narra sus comienzos. Recuerda que en 2016 tomó la decisión de dejar la carrera de Literatura para volcarse de lleno a la música. “Me pasaba horas y horas en mi cuarto flashándola de artista”, cuenta entre risas. Ese mismo año se unió como cantante al grupo Rombai, lo que significó su primera gran exposición pública y el punto de partida de su carrera profesional.

Con el paso del tiempo, Emilia apostó a su proyecto como solista y alcanzó un récord histórico al vender diez fechas consecutivas en el Movistar Arena en menos de 24 horas. Sin embargo, detrás de ese éxito, su salud comenzó a resentirse. Durante esa intensa seguidilla de shows, sufrió un cuadro de estrés y una afección gástrica que la obligaron a cancelar una presentación. "Entre lágrimas, se subió al escenario para explicarle a su público que no podría dar el show", se recuerda en el documental.

Lo que muchos desconocían en ese momento era que Emilia estaba atravesando una situación familiar muy delicada: su padre había sufrido una nueva recaída producto de un tumor. "Me tocó irme de casa en un momento muy difícil para toda mi familia. Me tocó seguir trabajando mientras mi papá estaba enfermo para poder seguir pagando su tratamiento. Y eso fue algo que a mí me fortaleció mucho y nos fort

aleció como familia", relata conmovida.

Ese compromiso inquebrantable con su carrera y su familia también le trajo un enorme desgaste emocional. "También es una mochila que cargué por mucho tiempo porque tenía que trabajar para salvar su vida, básicamente. Era mucha presión para mí. Y era cuando recién comenzaba mi carrera como solista", agrega Emilia en uno de los momentos más emotivos del documental.

Los próximos episodios de "Emilia, lo que no se ve" se emitirán los sábados 26 de julio, 2 y 9 de agosto a las 21 por los canales 127 y 1127 HD de DirecTV, y también estarán disponibles en la plataforma DGO.