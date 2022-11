Gran Hermano 2022: ¿A quién sacó Thiago de la placa de nominados?

Finalmente, Thiago debió tomar una decisión, y en diálogo con Santiago del Moro usó su poder de salvataje con Romina "por afinidad".

gran hermano 2022.jpg Al ser el líder de la semana en Gran Hermano 2022, Thiago salvó a uno de los nominados y su decisión fue de las más inesperadas

"Desde que llegué a la casa me llevé bien con ella", aseguró el participante más joven de la casa, y Romina no pudo ocultar su emoción.

En el video, el joven de 19 años oriundo de González Catán cuenta que a pesar de "leer bien en mi cabeza" le cuesta hablar en voz alta, y tanto Agustín Guardis y Daniela Celis no dudaron en aconsejarlo, y ayudarlo a practicar.

En el video Thiago, que está comenzando una relación con Daniela, practica, repasa, y a cada momento recibe el apoyo de sus compañeros de convivencia, que no dudaron en sus capacidades.

La impensada declaración de Alfa sobre La Tora

El último domingo, Lucila "La Tora" Villar abandonó la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) con el 65.38% de los votos. Lejos de cualquier pronóstico, uno de los integrantes del reality extraña su presencia en la casa, y si ningún tipo de tapujos decidió manifestarlo.

Se trata de Walter "Alfa" Santiago, que sorprendió con la revelación insólita en una conversación con Romina, a quién también le resultó muy llamativa la frase.

A la única que a veces extraño porque su presencia era fuerte y no así nomás, es a la Tora", confesó Walter, y reveló que fue Lucila quien le dijo que vaya a hablar con Romina cuando se peleó con ella y expresó su deseo de abandonar el programa.

"De la gente que se fue, la única persona que extraño su presencia aunque haya tenido quilombo, roces y puteadas, es la Tora. El resto, para nada. No hubo una mañana en la que no me haya cruzado con ella y no me diga 'Alfita, buen día, ¿tenés café?'", recordó, nostálgico.