Se pusieron en marcha los Juegos Deportivos de la Ciudad

Arrancaron las competencias de canotaje y ciclismo que se suman al ajedrez que comenzó la semana pasada. Los juegos Deportivos de la ciudad son una propuesta destinada a paranaenses de todas las edades para participar en diversas disciplinas deportivas, organizados por la Municipalidad de Paraná.

El objetivo de esta iniciativa es promover el deporte, la convivencia comunitaria y la sana competencia entre los habitantes de la ciudad.

“Arrancamos la semana pasada con ajedrez, hoy (por ayer) tenemos ciclismo y canotaje. La semana que viene continúa con boxeo, tenis de mesa y básquet. Y así va a seguir esta primera etapa hasta fines de junio; todas las semanas con varias disciplinas para que cada uno de los deportes tenga su visibilidad”, explicó ayer el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Juan Arbitelli. También manifestó que “es una oportunidad para que en esta etapa más de 700 gurises y gurisas puedan tener sus primeras experiencias de competencia pero sobre todo disfrutar y divertirse.

Al referirse sobre el calendario de los juegos, el funcionario señaló: “Esta primera etapa es hasta el 28 de junio, después continúa la etapa de Deporte Adaptado, en la primera semana de julio. En septiembre tenemos Deporte Universitario y en octubre vamos a hacer la Copa Mi Ciudad, con las escuelitas de Deporte Municipal. Todo eso engloban los Juegos Deportivos de la Ciudad que tienen un desarrollo durante todo el año”, cerró el funcionario municipal.

“El ciclismo es algo que me encanta desde chica y que practicaba mi papá”, sostuvo Mariana Rodríguez, ciclista de la Asociación Ciclista de Entre Ríos.

Y luego la dirigente agregó: “es muy importante que se realicen este tipo de encuentros deportivos en la ciudad para difundir las distintas disciplinas y sobre todo el ciclismo que tiene una historia muy grande en la ciudad”.

Las competencias

Esta temporada habrá acción en ajedrez (Sub 17), ciclismo (Sub 16), canotaje (Sub 16), boxeo (Sub 16), Básquet 3x3 (Sub 16), vóleibol (Sub 15), hockey sobre césped (modalidad 7 - Sub 16), atletismo (Sub 15), natación (Sub 14), tenis de mesa (Sub 14), handbol (Sub 16), Softbol (Sub 14) y fútbol solo femenino (Sub 16).

Programa de los Juegos

El programa de los deportes es el siguiente: boxeo: martes 27. Horario: desde las 10. Lugar: Club Ministerio de Obras Públicas.

Básquet: miércoles 28. Horario: desde las 9. Lugar: Atlético Echagüe Club.

Tenis de mesa: viernes 29. Horario: desde las 9. Lugar: Club Tiro Federal.

Fútbol: miércoles 4 de junio. Horario: desde las 9. Lugar: predio Liga Paranaense de Fútbol.

Hockey sobre césped: viernes 13 de junio. Horario: desde las 8.30. Lugar: predio El Plumazo del club Estudiantes y Tortuguitas del Paraná Rowing Club.

Vóley: martes 24 de junio. Horario: desde las 8. Lugar: Quique club.

Miércoles 25 de junio. Horario: desde las 8. Lugar: Club Atlético Estudiantes.

Atletismo: jueves 26 y viernes 27 de junio. Horario: desde las 8. Lugar: Club Atlético Estudiantes.