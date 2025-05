Los pibes de Belgrano reciben a Gimnasia de Concepción del Uruguay

El escenario donde se disputarán los encuentros será el estadio Carlos Federik del Centro de Ex Alumnos Don Bosco. Allí jugarán las categorías Sub 13, a las 12; Sub 15, desde las 14; y Sub 17, a partir de las 16.

Las entradas generales tienen un valor de 4.000 pesos, mientras que los boletos para damas y jubilados cuestan 2.000 pesos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belgrano de Paraná (@club.belgrano.parana)

Los otros choques en el Torneo de Juveniles del Consejo Federal

En los otros enfrentamientos del grupo, este sábado Sportivo Las Parejas será local ante 9 de Julio de Rafaela. Los horarios de los partidos serán similares a los que sostendrán los equipos entrerrianos.

Vale recordar que esta tercera fecha se inició el miércoles, con los enfrentamientos entre los pibes de Atlético de Rafaela ante Ben Hur y Unión de Santa Fe contra Sportivo Belgrano de San Francisco.

En el choque de equipos rafaelinos, en la categoría Sub 13 ganó Ben Hur 2 a 1; mientras que en Sub 15 y Sub 17 fue victoria para Atlético por 4 a 1 y 4 a 2, respectivamente.

Mientras que las tres divisiones de Sportivo Belgrano pisaron fuerte como visitante y se llevaron los tres puntos a San Francisco: 2 a 1 el Sub 13; 1 a 0 el Sub 15; y 2 a 1 el Sub 17.