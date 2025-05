Intentarán dejar los cinturones de la Federación Entrerriana de Box en Paraná

Soledad Rodríguez expondrá por primera vez el cinturón de la categoría Hasta 51 kilos ante la crespense Jorgelina Cantero –ante quien conquistó el título en diciembre del año pasado–; Elías Jaime tratará de quedarse con el vacante cinto de la división Hasta 60 kilos Cadete cuando se mida con el colonense Pedro Van Rijswik; y Alexis Franchineli intentará destronar al campeón reinante del peso Hasta 64 kilos, el colonense Alan Godoy.

Los protagonistas del espectáculo en el Club San Agustín

boxeadores.jpg Víctor Ludi/UNO

En los días previos a sus respectivos compromisos Rodríguez y Jaime (Franchineli no pudo asistir al encuentro) hablaron con Ovación.

“Me vengo preparando muy bien. En la última pelea que tuvimos con Jorgelina Cantero, cuando gané el título, me sentía ganadora antes de escuchar el fallo, pero soy consciente de que fue por muy poco. Esta vez quiero y debo superarla con mayor claridad para demostrar porqué soy la campeona. Me gustan las peleas aguerridas, pero yo tengo que trabajar más en la distancia larga y no dejar que me trabe tanto”, dijo la Morena Rodríguez, quien además comentó que “primero tengo en la mente la defensa de este título y, luego, intentaré defender el Interpovincial en Buenos Aires a fines de mes. También con mi equipo venimos trabajando desde hace tiempo con el proyecto de llegar al profesionalismo y no daré el brazo a torcer hasta poder cumplir con mi objetivo. Sé que todavía me están faltando algunas cosas para lograr lo que quiero, pero bien mentalizada y con trabajo lo voy a conseguir”.

“Me falta terminar de demostrar sobre el ring todo el trabajo que realizo en el gimnasio. Necesito más seguridad en mí”, reconoció en los instantes finales de la charla.

Por su parte, en sus primeras palabras Junior Jaime se sinceró y comentó que ha sufrido un poco para llegar a la categoría, pero que ya se encuentra en peso y deberá mantenerse durante estos días.

“He estado luchando con el peso, algo que me viene pasando en mis últimas peleas. Pero ya estoy dentro de la categoría, me siento bien y fuerte para este compromiso”, dijo en un primer momento, para luego adelantar la táctica que llevará adelante durante el desarrollo del pleito: “en el comienzo del primer round debo estudiar bien los movimientos de mi rival y a partir de lo que me demuestre tratar de imponer todo el trabajo previo que estoy realizando. He notado un cambio importante en mí desde que empecé en el boxeo, ya que ahora lo estoy complementando con una buena preparación física. Ahora me siento más fuerte y termino con más aire cada pelea, y quiero demostrarlo el viernes”.

El organizador del evento

Fabricio Pistrilli es quien lleva adelante el evento en el Club San Agustín y se refirió a esta apuesta que está realizando por la difusión del pugilismo aficionado.

“Es un desafío importante organizar una velada, porque significa un esfuerzo grande desde lo económico y uno tiene que hacer todo lo posible para hacer sentir cómodos a los protagonistas y al público. Por suerte cuento con un equipo importante de trabajo que me acompaña y me da una mano, haciendo que todo se me simplifique. Quiero destacar al doctor Carlos Iparraguirre y a Raúl Di Giovani, quienes siempre colaboran de manera desinteresada para que el boxeo amateur, que es el semillero que tenemos, pueda crecer en Paraná e ir sacando peleadores cada vez mejores. Tendremos alrededor de 10 peleas de muy buen nivel para que la gente vaya, disfrute del espectáculo y pase una buena noche”, señaló.

Cinthia González dirá presente en La Banda

Cinthia González por el título argentino.jpg Cinthia González golpea la bolsa en uno de los tres turnos de entrenamientos diarios que lleva adelante en su preparación. Víctor Ludi/UNO

Este mismo viernes Cinthia González realizará su novena pelea profesional. Será en el estadio El Coliseo de La Banda, Santiago del Estero, donde peleará a cuatro rounds con la bonaerense Luján Martínez.