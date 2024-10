"Todavía estamos en guerra con Hamas", dijo una concordiense desde Israel

La vida en Tel Aviv

“Todavía estamos en guerra, no se acabó. El lunes hubo varios misiles a Tel Aviv durante la tarde y la noche. Son misiles que vienen del norte de Hezbolá, aunque hubo muchas acciones y siguen habiendo. Ayer por la mañana una sola ciudad recibió más de 30 ataques y otra 200 durante el día. Todo es dirigido a poblaciones civiles. A esta altura los cuentos de ellos tampoco tienen valor porque se sabe que no lanzan a unidades del ejército”, expresó.

Miriam Siebzehner ENFERMERA CONCORDIENSE EN TEL AVIV.jpg

Miriam señaló que en Israel, las emisoras de radio y televisión actualizan cada hora las noticias. Uno de los problemas actuales, precisó, es que en la zona portuaria muchos padres no quieren enviar a sus hijos a la escuela: “A los chicos se los entrena para que cuando suena la alarma todos caminen rápido al refugio. A mi nieto de 5 años le sucedió la semana pasada y él me decía que tiene miedo, que lloró porque lo extraña al papá, que está en la reserva en el Líbano y teme que los malos lo maten”.

La mujer relató que las alarmas suenan en cualquier momento y están habituados a acostarse en el suelo sin importar lo que estén haciendo, “eso es así todos los días”, dijo con pesar. Además: “Hay problemas económicos, porque sobre todo los que son independientes, que tienen un negocio, se fundieron. El gobierno está subsidiando pero es un gasto enorme. Y de los secuestrados no se sabe nada, porque ellos anularon las conversaciones, todavía hay 101 personas, entre los cuales hay argentinos con doble nacionalidad, otros franceses o estadounidenses. Se habló durante un tiempo que los estadounidenses intentarían negociar sólo para sus ciudadanos, pero esa idea ya bajó de la mesa. No hay con quién hablar.”

Agregó: “Hamas se había comprometido, en el primer acuerdo, a devolver una cantidad determinada de rehenes pero ellos decidieron unilateralmente dejar de pasar rehenes. Aquí las familias hacen manifestaciones frente a las casas de los ministros, frente al Parlamento. No tienen mucho más que hacer: unos piden que los traigan a cualquier precio y otros dicen que no, porque nadie va a parar la guerra para traerlos. Fueron miles los que entraron el sábado 7 de octubre de 2023 a las 6:29 y a la vez, atacaron. No han enviado listas de personas vivas o muertas, pero los soldados los encuentran.”

Sigue la guerra

En este marco, también informó que en el norte del país encontraron planos y armamentos, donde se planificaba un ataque similar al de Hamas en el sur. “Pero parece que no se pusieron de acuerdo entre ellos, gracias a Dios. Encontraron también los túneles para entrar en Israel”, afirmó. Detalló que el límite del pueblo con la frontera es de 100 metros, “en tamaño, Israel entra siete veces en la provincia de Tucumán, son sólo 27.000 kilómetros cuadrados. Nos atacan desde Irán e Irak”.

Franja de Gaza Israel Palestina.jpg

En cuanto a quienes siguen prisioneros, explicó: “Las familias desde un principio buscan viajar a otros países para conseguir asilo. Así lo hizo el presidente del Congreso cuando visitó Argentina. Ellos explican, hablan con la prensa para tratar que se entienda el conflicto. Los norteamericanos, que supuestamente son aliados, exigieron a Israel ayuda humanitaria, pero los remedios para nuestros secuestrados fueron encontrados por los soldados después, o sea que no se los dieron. No sabemos si comieron, porque los que encontraron estaban con mal nutrición y enfermos. Ellos reciben toneladas de comida, Hamas se apropia de eso y lo vende, cuando tiene que ser gratis porque es la ayuda humanitaria que se pasa por la frontera. Entonces ahora se está intentando que Israel reparta las provisiones. Los terroristas atacan los camiones, roban y matan a los conductores.”

A pesar de la tristeza de la situación, Miriam contó que este tiempo la música ha sido esperanzadora y destacó una canción que se volvió muy popular, ya que en su estribillo reza: “El pueblo de Israel vive”.

“Es una angustia terrible. La solidaridad es selectiva, prefieren ver a los judíos débiles”, concluyó.