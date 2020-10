Las ventas de libros vienen creciendo en tiempos de pandemia

Respecto de lo que más demanda tiene hoy en día, la vendedora manifestó que las novelas históricas, políticas y los clásicos están en pleno auge.

No obstante, reveló: “El problema que tenemos ahora, que no se registró tanto al principio de la cuarentena pero que se está notando más en la actualidad, es la falta de libros. Si consiguiéramos más libros no tendríamos ningún problema de ventas, el tema es que hay faltantes. La verdad es que es medio angustiante, porque nosotros tenemos la costumbre de tomarle el pedido al cliente, pero nos están debiendo varios libros los proveedores de Buenos Aires, que están demorados o no entregan”.

Sobre los motivos de la escasez de ciertos títulos en el sector, evaluó: “Creo que un poco se debe a inconvenientes de logística, porque en Buenos Aires las distribuidoras están trabajando con muchísimos menos empleados, están cerradas algunas zonas y todo eso hace que se demoren mucho más las entregas. Pero a la vez hay menos producción: antes editaban 20 o 25 novedades por mes y ahora como mucho son cinco”.

La entrerriana Selva Almada es una de las autoras más vendidas y de su última obra No es un río recibieron solo cinco ejemplares. “Si hubiese tenido 50 seguro los vendía para el Día de la Madre”, opinó Pittia.

Otro de los más pedidos y que también cuesta conseguir es Los 70, libro del periodista y escritor oriundo de Crespo Ceferino Reato.

Y un texto con fuerte demanda, al que afortunadamente se está logrando acceder en el mercado, es La tío Cósima, la reciente novela de Florencia Bonelli, que según aseguraron en todas las librerías consultadas por UNO marcó la tendencia de las ventas para el Día de la Madre. Dolores, de una librería situada en la peatonal San Martín, y Carina, de un local del rubro ubicado en la terminal de ómnibus que también tiene una sucursal en calle Urquiza, concordaron en que este libro de Florencia Bonelli, que cuesta alrededor de 950 pesos, es lo más vendido por estos días y fue muy solicitado para regalarle a las mamás el domingo.

“Se sigue vendiendo muy bien en general. A la gente le gusta mucho leer y aprovecha sus tiempos libres. Las novelas para chicos siempre tienen demanda”, aseveró Dolores, y mencionó que otro libro con mucha salida estos días es el último de Gabriel Rolón, titulado El duelo.

Germán Altuna, de otra librería de calle Buenos Aires 213, coincidió: “Vienen bien las ventas. Si bien por ahí tuvimos altibajos, pudimos trabajar en cuarentena y fue creciendo la demanda. La gente consumió mucha literatura y libros infantiles para los chicos. Dentro de todo es un buen año para nosotros”.

libros Las ventas de libros vienen creciendo en tiempos de pandemia y hay faltantes Juan Ignacio Pereira

Ante la oferta de libros digitales, Altuna señaló que los requiere un público determinado, sobre todo “los más chicos, que están más familiarizados con el tema de las tecnologías”, pero “las personas más grandes siguen prefiriendo el formato papel”, dijo, y aseguró: “Lo mismo pasa con las ventas on line: la gente quiere venir a la librería y estar en contacto con el papel y buscan asesoramiento. Muchos buscan distenderse leyendo en este tiempo y por eso hay una demanda sostenida.

También advirtió que hay “faltante” y además subrayó: “Lamentablemente los libros fueron variando sus precios, ya que muchas editoriales imprimen afuera y los costos fueron subiendo periódicamente. Hay libros importados que no volvieron a entrar, por una cuestión de logística o porque se imprimen en lugares donde la pandemia pegó fuerte. Muchos de los que faltan son textos de estudio, de Medicina, Ingeniería o Tecnología, que se van perdiendo”.

Textos escolares

Respecto de la venta de libros escolares en este año tan atípico, Rosana Pittia sostuvo: “Este tipo de textos este año las ventas fueron catastróficas. A principios de marzo, cuando iniciaron las clases, hubo muchas escuelas de paro; y a mediados de marzo se suspendieron las clases por la pandemia, así que el balance es totalmente negativo”.

“Las editoriales además salieron a vender por su cuenta y estoy pensando seriamente en dejar de vender este tipo de libros escolares, porque no es rentable tampoco”, indicó.

En la misma línea, Germán Altuna sostuvo: “En cuanto a textos escolares, el movimiento este año fue prácticamente nulo. Hubo muy pocas ventas, ya que la pandemia arrancó cuando empezó la temporada escolar”. Por último, lamentó: “Años anteriores los estudiantes universitarios compraban libros para sus carreras. Hoy los compra la universidad y le sacan fotocopia, y esto nos ha perjudicado”.