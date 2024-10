Docentes pidieron un boleto obrero diferenciado

Plantearon que el viernes muchos estudiantes debieron bajarse del colectivo y no pudieron llegar a la escuela al no tener saldo suficiente en su tarjeta Sube para pagar los 1.200 pesos que establecía la nueva tarifa. El lunes se conoció una medida que temporaria y parcialmente resuelve la situación.

“Si bien la situación de los estudiantes está contemplada en la resolución, queda por resolver, entendemos que de manera urgente, la situación de los trabajadores de la educación. Actualmente, ningún trabajador puede acceder al boleto obrero porque los topes son muy bajos y cualquier salario nominal lo supera. El secretario de Transporte se comprometió a concretar una agenda de trabajo para los próximos días para tratar dicha problemática”, dijeron y agregaron: “Sostenemos que la realidad de los trabajadores y trabajadoras de la educación es específica y particular, ya que no van a un solo lugar de trabajo sino, generalmente a varias escuelas en un mismo día.”

Colectivos.jpg Foto UNO

Problemas de infraestructura en las escuelas

En cuanto al tema infraestructura, indicaron a UNO: "Le planteamos al Secretario de Trabajo que hay muchas instalaciones de nuestras escuelas que no están en condiciones para desarrollar las actividades educativas. El caso más notable fue el de ayer en la Escuela Primaria N°188 Bazán y Bustos, donde se desprendió una parte importante del cieloraso durante el fin de semana. Afortunadamente, el aula estaba vacía en ese momento, si no tendríamos que hablar de una tragedia. La comunidad educativa de la escuela 188 espera hace dos años la culminación del nuevo edificio, al cual solo le falta un porcentaje mínimo de obra. Hechos como el del cieloraso, o el tanque de agua que rebalsa y moja el tablero eléctrico generando cortocircuito y dejando sin luz a toda la escuela, entre otros, nos obligan a exigir con urgencia la culminación de la obra".

parana-techo escuela.jpg Gentileza Agmer Paraná

"También planteamos la situación de otras escuelas, como la Secundaria Nº 18 Juan Manuel de Rosas donde las instalaciones no dan abasto en días de calor y no pueden encenderse todos los ventiladores de las aulas. El tablero con el que cuenta la institución debe ser reemplazado. Hay expedientes iniciados a principio de año y hasta el momento las autoridades departamentales y provinciales no han dado respuesta", indicaron y agregaron que están realizando un relevamiento sobre las condiciones para enfrentar las altas temperaturas en las escuelas e iniciar los reclamos administrativos pertinentes. Está disponible en este enlace.

Camoirano se comprometió a que los inspectores recorran las escuelas para verificar cada situación y ver si están en condiciones de ser habitadas. Y en caso de no estarlo, ser apuntaladas por el Consejo General de Educación o la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná,"para que los estudiantes y docentes puedan estar en condiciones dignas y seguras".