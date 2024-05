Concordia: aseguran que el aeropuerto estará terminado a fin de año

Aeropuerto de Concordia Gustavo Cusinatto Unidad Ejecutora Provincial 1.jpg

Sobre la administración de la terminal dijo que se analizando distintos lugares, distintas formas, pero no hay nada definido. "El Aeropuerto es de Concordia, del municipio. Pero entiendo que va a ser muy difícil para un municipio administrar todo. La otra opción es una administración mixta provincia - municipio, otra podría ser un privado".

Respecto de la posibilidad de que sea concesionado, por ejemplo a Aeropuertos Argentina 2000, dijo que se está en el inicio y que una consultora internacional están trabajando. "Estamos evaluando esto para a partir de ahí, veremos qué es lo que más conviene a la ciudad y la provincia".

Admitió que es poco probable que siga bajo administración municipal, por la esc

ala que tiene un aeropuerto para un municipio es muy difícil su administración: "Esto va a ser una decisión que nosotros como Unidad Ejecutora no la vamos a tomar".

La obra pública en Entre Ríos

Respecto a las obras en ejecución en la provincia Cusinato indicó que, en el caso del aeropuerto y del tratamiento de efluentes cloacales, se llevan adelante con dos créditos del BID.

Sobre el financiamiento de obras de 17 escuelas en distintos grados de avance señaló que dos tenían financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF). "Otras tuvimos que rescindir, de común acuerdo con las empresas, y otras neutralizarlas". "Tenemos muchas obras neutralizadas porque eran con fondos nacionales. He estado en dos oportunidades en Buenos Aires, con la Dirección de Arquitectura Nacional, de Infraestructura Escolar pero no firman nada, no aprueban los certificados, no aprueban la terminación, con lo cual muchas de estas obras las tuvimos que neutralizar".

Advirtió que en otros casos las empresas decidieron dejar la obra y otras decidieron continuar: "Por ejemplo la semana que viene seguimos unas obras en Colón, unidades de jardín de infantes, dos o tres obras más que ya están muy avanzadas y que seguramente la empresa ve más conveniente terminarlas aunque no estén cobrando, para equilibrar los gastos improductivos que si no se producen allí".

En lo que refiere a las plantas de tratamiento de efluentes, precisó que es un crédito que nació buscando la forma de no contaminar más el río Uruguay. Para eso se inició el proyecto del lado argentino con cinco obras en Concordia, San José, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. "Las primeras en licitarse fueron Concordia y Gualeguaychú. Concordia excedió ampliamente el valor del propio crédito, se llamó nuevamente a licitación, se reprogramó la obra, y nuevamente no se pudo adjudicar porque superaba los montos. con la de Gualeguaychú se pudo avanzar y hoy está en una 60% de avance".

Explicó también que las plantas de Concepción del Uruguay está para adjudicarse y la de Colón está para licitarse. "Falta la no objeción del BID y ahí se llama a licitación directamente. En San José hay un problema con los terrenos, que en los que ofrecía la municipalidad no se podía hacer la obra así que se está en la búsqueda de otros terrenos", resumió.

Asimismo señaló en Concordia se está trabajando en la modificación del proyecto de la planta de efluentes. "Había un proyecto de plantas compactas, que la posibilidad podría ser avanzar por ahí. Hay que hacer la proyección de 50 años, 100 años, para que en el futuro no quede chica. Entonces se puede hacer parcializada, con distintos componentes. Para resolver en lo inmediato e ir ejecutando proyectando a largo plazo", puntualizó.