Elena Roger: "La función en Paraná será muy especial porque es la última"

El musical Mina…che cosa sei?!?, protagonizado por la reconocida actriz y cantante Elena Roger y con la participación especial de Diego Reinhold, llegará al Teatro 3 de Febrero de Paraná el domingo 18 de mayo a las 19, como parte de su gira nacional. Esta presentación no será una más en el recorrido: marcará el cierre definitivo de esta producción tan especial. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Tiketway.com .

La dirección general está a cargo de Valeria Ambrosio, mientras que la dirección musical corre por cuenta del prestigioso Gaby Goldman, quien además forma parte de la banda en vivo, integrada por destacados músicos: Javier López del Carril en guitarras, Juan Bayón en bajo, Osvaldo Tabilo en batería y Christine Brebes en violín. La calidad musical es uno de los pilares fundamentales de esta puesta, que logra conectar al espectador con la fuerza poética de cada canción.

Este espectáculo tiene una historia singular. Surgió en 2003 como una iniciativa artística conjunta de Elena Roger y Valeria Ambrosio, ambas movidas por el deseo de homenajear sus raíces italianas a través de una figura que representa tanto la música como la cultura del país europeo. Se estrenó en Buenos Aires en ese mismo año y tuvo exitosas temporadas en 2004 y 2005, convirtiéndose en un fenómeno que marcó una etapa importante en la carrera de sus protagonistas.

Ahora, dos décadas después, el equipo original se reúne para revivir esa energía inicial y celebrar lo que fue uno de los proyectos más personales de sus trayectorias. “Volver a hacerlo después de tantos años es una manera de reencontrarnos con la fuerza de nuestros comienzos”, señalaron desde la producción.

Una dupla imperdible

En una entrevista exclusiva con UNO, Elena Roger expresó la importancia de esta fecha: “La función en Paraná será muy especial porque es la última, es la despedida. Visitar Paraná es hermoso para mí y para todo el equipo, así que será una noche especial.”

Consultada sobre su compañero de escena, Diego Reinhold, no dudó en destacar su talento: “Trabajar con él es un placer absoluto porque es un gran actor, un gran comediante, talentoso en todo”. Roger también compartió la profunda conexión personal que la une con las canciones de Mina: “Su música me emociona y me conecta con una parte muy especial de mi infancia”.

El público de Paraná tendrá, entonces, el privilegio de presenciar el último acto de este espectáculo que combina teatro, música, historia y emoción. Una oportunidad para los amantes de la música italiana, del teatro musical y del arte escénico argentino en su máxima expresión.