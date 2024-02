Milei viaja a Corrientes y los gobernadores esperan negociar recursos

La reunión libertaria será a las 19 en el Espacio Andes, ubicado en Maipú 3840 de la capital correntina y, por el momento, Milei no prevé reunirse con el gobernador local Gustavo Valdés: "Veremos si quiere tener contacto oficial", dijo el mandatario provincial en las últimas horas, luego de que el vínculo entre Milei y los gobernadores se tensara tras el frustrado tratamiento en el Congreso de la Ley Ómnibus.

El viernes pasado, Milei recibió en Olivos a José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. Tras el encuentro, Espert posteó un llamativo mensaje: "Para terminar esta discusión permanente y enferma de los fondos entre Nación y provincias e ir a un verdadero país FEDERAL se requiere que Nación y provincias acuerden qué gasto público hará cada una y qué impuestos recaudará cada una POR SEPARADO (o coparticipación sin redistribución)".

La propuesta de Espert de no coparticipar más recursos puede tensar más el conflicto de la Casa Rosada con los gobernadores de provincias.

En tanto, el Ministro del Interior, Guillermo Francos, tendrá su viaje este martes a Salta y se encontrará con el gobernador local, Gustavo Sáenz. La cita será en el marco del acto por el 211 aniversario de la Batalla de Salta, del que también participarán otros mandatarios provinciales.

Será un primer acercamiento de Francos a los gobernadores tras las duras críticas de Milei a las provincias tras la caída de la ley ómnibus, que no pasó de la Cámara de Diputados. De hecho, Sáenz fue uno de los apuntados por el Presidente como parte de los "traidores", ya que los diputados salteños no acompañaron todos los incisos de la norma y por esa razón Flavia Royón fue echada de la secretaría de Minería.

"No nos vamos a arrodillar ante nadie. Solo ante Dios y la Virgen del Milagro. Acá no hay traidores ni mentirosos. Los jubilados la están pasando mal. No tienen ni para los medicamentos ni para comer", advirtió el mandatario de Salta esta semana. En el acto también estarán presentes los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Misiones, Hugo Passalaqua; y de Jujuy, Carlos Sadir.